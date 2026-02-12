ГО "Захист держави"
Кременчук, Надзвичайні новини

Пожежа у Кременчуці внаслідок вибуху газового балона: розпочато кримінальне провадження, травмований чоловік у лікарні

Сьогодні, 18:30 Переглядів: 4

 

Правоохоронці встановлюють обставини надзвичайної події у 5-типоверхівці на Молодіжному

Учора, 11 лютого, близько 21.00 до Кременчуцького райуправління поліції надійшло повідомлення про пожежу в одній із квартир багатоквартирного житлового будинку на вулиці Володимира Великого у Кременчуці. На місце події негайно прибула слідчо-оперативна група. Про це повідомила пресслужба поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією слідства, в одній із квартир стався вибух газового балону. Термічні опіки отримав 58-річний чоловік. Медики доставили його до місцевої лікарні. Стан потерпілого — середньої тяжкості. Також до поліції надійшло ряд повідомлень про пошкодження майна інших квартир та припаркованого поруч автомобіля.

За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Причини та обставини події встановлюються.

 
Раніше у пресслужбі Кременчуцького райуправління цивільного захисту та превентивної діяльності ГУ ДСНС України у Полтавській області розповіли про цю подію. Пожежа сталася у квартирі 5-поверхового житлового будинку на вулиці Володимира Великого. Вогнеборці ліквідували пожежу та врятували 9 мешканців сусідніх квартир. Внаслідок пожежі одна людина отримала травми.

Рятувальники не допустили знищення полум’ям сусідніх квартир. До гасіння залучалися співробітники та техніка державних пожежно-рятувальних частин міста Кременчук. Причина пожежі встановлюється.

Нагадаємо, сьогодні вранці ми писали, що за минулу добу на Полтавщині сталося 10 пожеж, з яких ність – у Кременчуцькому районі.

Ми також писали, що унаслідок пожеж в селі Салівка та Погреби на Кременчуччині загинуло дві людини.

Учора ввечері ми повідомляли, що в Кременчуці на мікрорайоні Молодіжний сталась пожежа. За словами очевидців, стався вибух газу. 

Автор: Віктор Крук
Теги: поліція Полтавщини пожежа в квартирі вибух газовий балон травмований Молодіжний
