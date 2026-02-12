На Полтавщині викрили незаконну торгівлю сировиною для електронних сигарет

Правоохоронці вилучили незаконну продукцію та наклали на правопорушника штрафні санкції в обсязі близько 80 тисяч

У Полтавській області податківці спільно з поліцейськими припинили незаконний продаж сировини для рідин до електронних сигарет та нікотину. Порушення виявили під час фактичної перевірки одного з суб’єктів господарювання. Про це повідомляє пресслужба Головного управляння ДПС у Полтавській області.

Як з’ясувалося, підприємець продавав заборонену продукцію, маскуючи її під харчові добавки. Водночас жодної ліцензії на торгівлю тютюновими виробами він не мав. Нагадаємо, з 11 липня 2024 року продаж сировини для рідин електронних сигарет та нікотину в Україні заборонений законом.

Правоохоронці вилучили всю незаконну продукцію. За результатами перевірки на порушника наклали штрафні санкції на суму близько 80 тисяч гривень та склали адміністративні матеріали.

