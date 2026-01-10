На Полтавщині виявлено продаж алкогольної продукції без акцизних марок — податкова

Сьогодні, 10:28 Переглядів: 111

В магазині на Полтавщині службовці Державної податкової служби України виявили алкоголь без відповідного акцизного маркування, який тут і продавали. Алкоголь був у місткостях типу «bag-in-box» (міцний пакет в картонній упаковці) без будь-яких логотипів чи назв виробника. Про це повідомила податкова служба України у Полтавській області.

За цим фактом працівники поліції склали адміністративний протокол та вилучили підакцизну продукцію.

За порушення законодавства до субʼєкта господарювання застосують відповідні штрафні санкції на суму понад 70 тис. грн, а також анулюють ліцензію на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями.

Нагадаємо, що за 2025 рік податківці виявили фінансові порушення майже на 13 мільярдів гривень.