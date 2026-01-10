У Кременчуцькому районі Fiat збив 15-річну дівчину — поліція

9 січня близько 17.30 у селі Ялинці Кременчуцького району сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою. Про це повідомили у поліції Полтавщини.
За даними слідчих, автомобіль Fiat під керуванням 53-річного водія наїхав на 15-річну дівчину. Постраждалу пішохідку доставили до лікарні. Медики встановлюють ступінь тяжкості отриманих тілесних ушкоджень. Причини та обставини ДТП з’ясовують правоохоронці.
Нагадаємо, 8 січня у Полтаві пасажирський автобус БАЗ, яким керував 65-річний водій, збив 70-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході.
