У Полтаві водій автобуса насмерть збив 70-річного пішохода — поліція

8 січня близько 7-ї години ранку в Полтаві, біля перехрестя вулиць Європейської та Раїси Кириченко, сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє поліція Полтавщини.
За даними слідчих, пасажирський автобус БАЗ, яким керував 65-річний водій, збив 70-річного чоловіка, який переходив дорогу по пішохідному переході.
Медики госпіталізували пішохода, але врятувати його не вдалось. Слідчі вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.
Нагадуємо, що вчора, 7 січня на трасі Київ-Харків нетверезий водій ВАЗа скоїв ДТП.
