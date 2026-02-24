У Кременчуці аварія зупинила рух тролейбусів і автобуса: що відомо

Сьогодні, 08:29 Переглядів: 1 380

За словами очевидців і з огляду на фото з місця події, вранці на вулиці Старшого лейтенанта Кагала зіткнулись поліцейський автомобіль, автобус і мікроавтобус

24 лютого у Кременчуці сталась аварія біля перехрестя вулиць Старшого лейтенанта Кагала та Покровської. Через аварію з 7.00 тимчасово зупинили рух тролейбусів у напрямку Молодіжного та річкового вокзалу, а також не вийшов рейс автобуса № 10А. Про це стало відомо з соцмереж та повідомлення відділу оперативного контролю за станом в місті (1563).

За словами очевидців і з огляду на фото з місця події, вранці на вулиці Старшого лейтенанта Кагала зіткнулись поліцейський автомобіль, автобус і мікроавтобус. Інформації про постраждалих наразі немає.