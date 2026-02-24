Українцям хочуть дозволити вести підприємницьку діяльність без реєстрації ФОП: у парламенті розглядають законопроєкт

Комітет Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів повернувся до розгляду законопроєкту №8143 «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств». Цей документ пропонує революційні зміни для мікробізнесу: надати українським домогосподарствам (родинам) право легально займатися підприємництвом без обов'язкової реєстрації фізичної особи-підприємця (ФОП).
Для ведення такої підприємницької діяльності пропонують визначити три умови:
Про це повідомила Судово-юридична газета.
Згідно із законопроєктом, без статусу ФОП домогосподарства зможуть легально надавати доволі широкий спектр послуг. Загалом дозволяється будь-яка економічна діяльність, що не потребує спеціальних ліцензій та не належить до незалежної професійної діяльності.
До переліку дозволених послуг та підприємницької діяльності входять:
Законопроєкт суттєво змінює підхід до фінансів домогосподарства. До його витрат можна буде записувати не лише прямі витрати на ведення підприємницької діяльності, але й суми на утримання кожного члена сім'ї — у розмірі 60% від середньомісячної зарплати по країні за минулий рік. Сам облік доходів буде максимально спрощеним, а його правила має розробити Кабмін.
Крім того, законопроєкт напряму пов'язує ведення бізнесу із соціальними виплатами. Вводиться поняття «соціального трансферту» — державної фінансової допомоги. Щоб отримати таку підтримку, родина буде зобов'язана подати річну декларацію про свої реальні доходи (окрім стипендій та пенсій). На переконання ініціаторів законопроєкту, це зробить державну допомогу адресною та унеможливить нецільове витрачання бюджетних коштів та призведе до детінізації мікробізнесу.
Законопроєкт стикнувся з жорсткою критикою Головного науково-експертного управління Верховної Ради, експерти якого вказують на низку серйозних юридичних прогалин документу. Серед них:
Варто зазначити, що законопроєкту №8143 «Про свободу підприємницької (економічної) діяльності домогосподарств» був звреєстрований у Верховній Раді 5 народними депутатами понад три роки тому - 20 жовтні 2022 року. Перший раз його розглянули на засіданні парламентського комітета у квітні 2023 року, а другий - 20 лютого 2026 року.
