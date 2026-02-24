ГО "Захист держави"
У Полтаві офіційно відкрито міський і обласний осередки ГО «Захист держави» в новому приміщенні.
Микола Корецький
Звіт Миколи Корецького — депутата Полтавської обласної ради, фракції Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина»
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

У Кременчуці суд розглянув справу про можливу спробу підкупу у ВСП

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 176

Гроші вилучили під час огляду службового кабінету — слідчі вважають їх речовим доказом

У Кременчуці поліція розслідує справу про ймовірну пропозицію хабара в 4 тисячі гривень, щоб ухилитися від подальшого проходження військової служби. Провадження відкрили за ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 23 лютого.

Вказано, що 13 лютого чоловіка, який, за даними слідства, самовільно залишив військову частину, поліціянти доставили до підрозділу ВСП. Там він нібито почав пропонувати службовій особі гроші, щоб уникнути повернення до служби.

Того ж дня правоохоронці провели огляд службового приміщення. Під час нього вони виявили й вилучили 20 купюр по 200 гривень — загалом 4 тисячі гривень. 14 лютого слідча визнала ці гроші речовим доказом і приєднала до матеріалів кримінального провадження.

Правоохоронці звернулись до суду з клопотанням, щоб накласти арешт на вилучені кошти для збереження речового доказу. Суд клопотання задовольнив — гроші арештували й залишили на зберіганні в матеріалах кримінального провадження.

Нагадаємо, 10 лютого у Третьому відділі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що знаходиться в Семенівці, пройшли обшуки. Слідчі перевіряли, чи змінювали в електронній базі дані про військовозобов’язаних. Йдеться про можливе зняття окремих людей з розшуку через втручання в комп’ютерну систему.

Справу відкрили за статтею про несанкціоновану зміну інформації в комп’ютерах і мережах (ч. 1 ст. 362 ККУ). За нею загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.

0
Автор: Телеграф
Теги: ухилення від військової служби
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх