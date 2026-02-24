У Кременчуці суд розглянув справу про можливу спробу підкупу у ВСП

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 176

Гроші вилучили під час огляду службового кабінету — слідчі вважають їх речовим доказом

У Кременчуці поліція розслідує справу про ймовірну пропозицію хабара в 4 тисячі гривень, щоб ухилитися від подальшого проходження військової служби. Провадження відкрили за ч.1 ст. 369 КК України (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі). Про це стало відомо з ухвали Автозаводського районного суду, який оприлюднили у Єдиному державному реєстрі судових рішень 23 лютого.

Вказано, що 13 лютого чоловіка, який, за даними слідства, самовільно залишив військову частину, поліціянти доставили до підрозділу ВСП. Там він нібито почав пропонувати службовій особі гроші, щоб уникнути повернення до служби.

Того ж дня правоохоронці провели огляд службового приміщення. Під час нього вони виявили й вилучили 20 купюр по 200 гривень — загалом 4 тисячі гривень. 14 лютого слідча визнала ці гроші речовим доказом і приєднала до матеріалів кримінального провадження.

Правоохоронці звернулись до суду з клопотанням, щоб накласти арешт на вилучені кошти для збереження речового доказу. Суд клопотання задовольнив — гроші арештували й залишили на зберіганні в матеріалах кримінального провадження.

Нагадаємо, 10 лютого у Третьому відділі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, що знаходиться в Семенівці, пройшли обшуки. Слідчі перевіряли, чи змінювали в електронній базі дані про військовозобов’язаних. Йдеться про можливе зняття окремих людей з розшуку через втручання в комп’ютерну систему.

Справу відкрили за статтею про несанкціоновану зміну інформації в комп’ютерах і мережах (ч. 1 ст. 362 ККУ). За нею загрожує штраф або обмеження волі до трьох років.