У Кременчуці через ожеледицю утворився затор із фур

Сьогодні, 10:59 Переглядів: 167

24 лютого на дорозі за «старим авторинком» у Кременчуці утворився затор із вантажівок. Фури не можуть пересуватись через ожеледицю. Відео до редакції «Кременчуцького Телеграфа» надіслали учасники спільноти «Drive2 Кременчук».

Нагадаємо, за останню добу в місті суттєво підвищилася температура повітря, що спричинило активне танення снігу та льоду. На дорогах утворилася ожеледиця, а з дахів почали падати бурульки та брили снігу.

Містян закликають бути обережними та не ходити близько до будівель із нависаючими бурульками.