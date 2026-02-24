У Кременчуці через ожеледицю утворився затор із фур

24 лютого на дорозі за «старим авторинком» у Кременчуці утворився затор із вантажівок. Фури не можуть пересуватись через ожеледицю. Відео до редакції «Кременчуцького Телеграфа» надіслали учасники спільноти «Drive2 Кременчук».
Нагадаємо, за останню добу в місті суттєво підвищилася температура повітря, що спричинило активне танення снігу та льоду. На дорогах утворилася ожеледиця, а з дахів почали падати бурульки та брили снігу.
Містян закликають бути обережними та не ходити близько до будівель із нависаючими бурульками.
