У Кременчуці рідним загиблих військових вручили нагороди «Захисник України — Герой Кременчука»

Вшанування відбулося 24 лютого під час сесії міської ради

24 лютого у Кременчуці під час сесії міської ради вручили 34 нагороди родинам військових, які загинули або померли у 2014–2021 роках. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Це перше таке урочисте вручення відзнак у місті.

Надалі нагородження продовжать у Кременчуцькому краєзнавчому музеї.