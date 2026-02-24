24 лютого у Кременчуці під час сесії міської ради вручили 34 нагороди родинам військових, які загинули або померли у 2014–2021 роках. Про це повідомляє кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Це перше таке урочисте вручення відзнак у місті.
Надалі нагородження продовжать у Кременчуцькому краєзнавчому музеї.
Нагадаємо, рішення про вручення нагороди «Захисник України — Герой Кременчука» ухвалили рішенням сесії на торік у жовтні. Минулого року на придбання цих нагород виділили 568 тисяч гривень, цього місяця додатково спрямували ще 468 тисяч гривень. Також рішенням місто виділило ще 288 тисяч гривень на придбання тек, квітів та прапорів. Усього нагороди отримають 83 родини військовослужбовців, які загинули у різні роки війни.
Згадку про загиблих на війні кременчужан можете знайти у нашій рубриці «Воїни світла». Вічна шана Героям!
