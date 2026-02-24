Фотофакт: у Кременчуці сніг з даху збив вивіску дитячої бібліотеки

У Кременчуці на будівлі дитячої бібліотеки снігова брила збила вивіску. Про це 23 лютого повідомили очевидці у соцмережах, а сьогодні інформацію підтвердила кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.
Попередньо, ніхто не постраждав.
Нагадаємо, за останню добу в місті суттєво підвищилася температура повітря, що спричинило активне танення снігу та льоду. На дорогах утворилася ожеледиця, а з дахів почали падати бурульки та брили снігу.
Містян закликають бути обережними та не ходити близько до будівель із нависаючими бурульками.
