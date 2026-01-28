ГО "Захист держави"
Топ новина, Надзвичайні новини

Подружжя з Горішніх Плавнів кинуло на дачі побиту двомісячну доньку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 129 Коментарів: 1

За даними слідства, батьки намагалися «заспокоїти» немовля

Подружжю з Горішніх Плавнів повідомили про підозру у заподіянні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості, вчинених групою осіб, а також у залишенні в небезпеці малолітньої дитини. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у квітні 2025 року сусідка звернулася до поліції після того, як чоловік і жінка повернулися до квартири без двомісячної доньки. Правоохоронці виявили немовля побитим у зачиненому дачному будинку.

Слідчі встановили, що батьки намагалися «заспокоїти» дитину: щонайменше двічі вдарили її кулаком по голові та тілу, засовували пальці до рота, а також мотузкою фіксували соску на обличчі дівчинки. Після цього вони залишили дитину без нагляду приблизно на годину–півтори.

Згідно з висновками судово-медичних експертиз, немовля отримало травми середньої тяжкості.

Подружжя підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28, ч.1 ст.122 та ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що торік чоловікові, який у Полтаві побив 11-місячну донькуповідомили про підозру в домашньому насиллі. Ще раніше ми писали, як мешканець Кременчуцького району п’яним побив півторамісячного сина.

1
Автор: Руслана Горгола Джерело фото: Поліція Полтавщини/ілюстративне
Теги: Горішні Плавні немовля побиття домашнє насильство
Коментарі: 1

5 501
zzzzzz:
Сьогодні, 17:51

Й@бнуті. Лишити батьківства, отпиз@ити, та кинути на вулиці. 


3 0

