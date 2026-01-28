Подружжя з Горішніх Плавнів кинуло на дачі побиту двомісячну доньку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 1 129 Коментарів: 1

Подружжю з Горішніх Плавнів повідомили про підозру у заподіянні умисних тілесних ушкоджень середньої тяжкості, вчинених групою осіб, а також у залишенні в небезпеці малолітньої дитини. Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Полтавщини.

За даними слідства, у квітні 2025 року сусідка звернулася до поліції після того, як чоловік і жінка повернулися до квартири без двомісячної доньки. Правоохоронці виявили немовля побитим у зачиненому дачному будинку.

Слідчі встановили, що батьки намагалися «заспокоїти» дитину: щонайменше двічі вдарили її кулаком по голові та тілу, засовували пальці до рота, а також мотузкою фіксували соску на обличчі дівчинки. Після цього вони залишили дитину без нагляду приблизно на годину–півтори.

Згідно з висновками судово-медичних експертиз, немовля отримало травми середньої тяжкості.

Подружжя підозрюють у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.28, ч.1 ст.122 та ч.1 ст.135 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

