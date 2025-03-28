Чоловікові, який у Полтаві побив 11-місячну доньку, повідомили про підозру

Сьогодні, 15:03 Переглядів: 158

Йому загрожує до 2-х років позбавлення волі, можливе звинувачення по ще одній статті КК України

Поліція Полтави повідомила про підозру місцевому 38-річному чоловіку, який травмував немовля. Постраждала від насилля його 11-місячна донька. Процесуальну дію виконано в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ слідчим Полтавського райуправління поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.

Санкція цієї статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 2 років позбавлення волі. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід — особисте зобов’язання.

— Слідчий підрозділ поліції ще додатково вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Остаточне процесуальне рішення щодо спричинення травм немовляті буде прийнято після лікування дитини та висновку судово-медичної експертизи. Крім того, домашньому кривднику поліція вручила терміновий заборонний припис. Слідчі дії тривають, — зазначив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун.

Нагадаємо, ми писали про цю резонансну подію, яка сталася 22 березня. До поліції звернувся 63-річний чоловік, який повідомив про травмування онуки. Немовля ушпиталили. Поліція розпочала кримінальне провадження. Торік ми писали, як мешканець Кременчуцького району п’яним побив півторамісячного сина.