Чоловікові, який у Полтаві побив 11-місячну доньку, повідомили про підозру

Йому загрожує до 2-х років позбавлення волі, можливе звинувачення по ще одній статті КК України
Поліція Полтави повідомила про підозру місцевому 38-річному чоловіку, який травмував немовля. Постраждала від насилля його 11-місячна донька. Процесуальну дію виконано в рамках розслідування кримінального провадження, відкритого за ст. 126-1 (домашнє насильство) ККУ слідчим Полтавського райуправління поліції. Про це повідомила пресслужба Головного управління Нацполіції в Полтавській області.
Санкція цієї статті передбачає до 5 років обмеження волі або до 2 років позбавлення волі. Підозрюваному суд обрав запобіжний захід — особисте зобов’язання.
Нагадаємо, ми писали про цю резонансну подію, яка сталася 22 березня. До поліції звернувся 63-річний чоловік, який повідомив про травмування онуки. Немовля ушпиталили. Поліція розпочала кримінальне провадження. Торік ми писали, як мешканець Кременчуцького району п’яним побив півторамісячного сина.
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