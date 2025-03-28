У Кременчуці муніципальні доплати отримуватимуть робітники закладів освіти, які працюють на умовах сумісництва

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 130

Доплати отримуватимуть ті, чия заробітна плата не перевищує 10 тисяч гривень із вирахуваними податками

Жителі Кременчука, які працюють у закладах освіти за сумісництвом, теж зможуть отримувати муніципальні доплати від міста. Відповідне рішення розглянули на засіданні депутатської комісії з питань фінансів і бюджету 26 березня, нині його виносять на сесію міської ради.

Нагадаємо, департаменту освіти Кременчука виділили понад 19 мільйонів гривень — ці гроші підуть на муніципальні доплати працівникам закладів освіти. Кошти вони отримуватимуть протягом березня-грудня 2025 року, повідомили на попередньому засіданні депутатської комісії 12 березня.

Зазначимо, що торік Уряд встановив доплати педагогам закладів загальної середньої освіти. Після цього у Кременчуці встановили такі доплати й усім працівникам дитсадків. А от для інших працівників шкіл (кухарі, техпрацівники) пообіцяли гроші шукати.

Місто знайшло фінансування, тож із 1 березня муніципальні доплати почнуть отримувати й інші працівники закладів загальної середньої та позашкільної освіти (яким раніше її не виплачували взагалі) чия заробітна плата не перевищує 10 тисяч гривень із вирахуваними податками.