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Кременчук, Освіта

Муніципальна доплата працівникам дитсадків: кошти планують виділити і техперсоналу

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 414 Коментарів: 2

 

Далі шукатимуть кошти для встановлення доплат техперсоналу шкіл, а також працівникам позашкілля та закладів культури

Муніципальну доплату працівникам дитсадків планують виплачувати не лише педагогам, а й усьому персоналу — прибиральникам, медпрацівникам і т. д. Таке питання обговорили сьогодні, 14 січня, на засіданні депутатської комісії з питань освіти, молоді, міжнародних відносин, культури, спорту, IT-технологій та цифрової трансформації під головуванням Зінаїди Проценко.
На засідання комісії запросили очільника департаменту освіти Геннадія Москалика, який розповів, що питання доплат педагогам дитсадків піднялося після того, як торік Уряд встановив доплати педагогам закладів загальної середньої освіти.
Кременчуцька громада уже отримала 16 млн грн від держави на виплати учителям на перші 5 місяців 2025 року.

— Тепер ми шукаємо кошти на те, щоб і техперсоналу дитсадків виплачувати ці гроші. Попередньо мова йде про перші 5 місяців теж, — розповів Москалик.

Водночас головний освітянин Кременчука зазначив: оскільки техперсонал дитсадків отримує доплати, аби «підігнати» їхню зарплатню до мінімальної, то ця муніципальна доплата рахуватиметься окремо.

— Ця доплата ітиме зверху і не «потоне» в доплатах до мінімальної зарплати, — стверджує Москалик.

Крім того, члени комісії порушили питання про те, чи отримуватимуть такі доплати увесь персонал закладів загальної середньої освіти, а не тільки вчителі, та працівники закладів позашкільної освіти, працівники культури та соцпрацівники — усі ті, хто працюють з дітьми.

Комісія доручила керівникам установ опрацювати, скільки працівників є у цих закладах та яка сума необхідна для виплати доплат і їм. Таку інформацію необхідно підготувати до наступної комісії, і вже потім вирішуватиметься питання про пошук грошей на ці виплати та хто і в якому порядку їх отримуватиме.

Нагадаємо, рішення про встановлення муніципальної доплати педагогам дитсадків прийняли на сесії Кременчуцької міської ради наприкінці минулого року.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: освіта дитячі садочки доплата
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Коментарі: 2

1 252
Andron777:
Сьогодні, 18:29

Нарешті доперло...


0 0
4 891
1
zzzzzz:
Сьогодні, 20:27

Ця доплата потоне в інфляційному морі, тільки булььи підуть. Треба не доплати робити а зарплату вдвічі більше.


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