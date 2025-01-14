Український ВПК збільшив виробництво у понад 20 разів та може виготовляти до 4 млн БпЛА — Міноборони

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Україна закликала країни, що входять до формату «Рамштайну», інвестувати в наш оборонно-промисловий комплекс

В умовах повномасштабного вторгнення РФ українська оборонна промисловість наростила обсяги виробництва більш ніж у 20 разів. Водночас вона потребує подальших інвестицій та розвитку напрямку створення спільних підприємств із західними союзниками.

Про це заявив заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв під час виступу на засіданні національних директорів з озброєння країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі — інформує пресслужба Міноборони.

— Український ОПК використовується не на повну. Існує брак фінансування потужностей. Разом з тим, лише за 2023-2024 роки українське виробництво артилерійських систем збільшилося втричі, бронетранспортерів — в 5 разів, протитанкової зброї — вдвічі, а боєприпасів у 2.5 раза, — зазначив Сергій Боєв.

За його словами, Україна може виробляти понад 4 млн БПЛА на рік за умови повноцінного фінансування виробництв.

Заступник міністра оборони наголосив на необхідності збільшувати та пришвидшувати виробництво техніки та боєприпасів. Він також акцентував на важливості бойового досвіду України для розвитку інновацій та технологічного покращення вже існуючої техніки.

— Боєприпаси залишаються потребою номер 1, навіть з огляду на збільшення виробництва. Протиповітряна оборона, важка техніка, інженерна техніка — потенційні продукти спільних промислових об’єктів, — сказав Сергій Боєв.

Окремо він зауважив, що використання доходів від заморожених російських активів може стати додатковим ресурсом для українського ОПК та спільних підприємств.

Сергій Боєв додав, що актуальним є питання локалізації підприємств, які займаються ремонтом військової техніки, переданої партнерами. Це значно спростить логістичний ланцюжок та заощадить кошти, які можуть бути перенаправлені на потреби оборони.

Він також підкреслив, що спільно вироблене та протестоване на полі бою озброєння може бути експортоване до партнерів України після завершення війни.

Нагадаємо, «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у 2024 році виробничі потужності української дронової індустрії зросли у понад 10 разів порівняно з минулим роком.

Наприкінці минулого року ми писали, що у 2024 році постачання дронів Силам оборони збільшилося у 19 разів, а понад 96% безпілотників були українського виробництва.

У листопаді минулого року ми повідомляли, що у 2024 році Україна виробила першу сотню власних ракет. А у грудні писали, що ЗСУ отримали українські дрон-ракети «Пекло».

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У серпні «Кременчуцький Телеграф» писав про перше успішне бойове застосування ракети-дрона «Паляниці», що продемонструвало новий рівень можливостей української оборонки.

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Ще у перший рік повномасштабної війни ми повідомляли, що найбільш далекобійною зброєю ЗСУ є не американські Himars, які тоді передали Україні, а вітчизняна РСЗВ «Вільха», яка успішно показала себе на полі бою з перших днів війни.

Ми також розповідали про характеристики українського ПКР «Нептун» ще у квітні 2022 року, коли був потоплений російський крейсер «Москва».