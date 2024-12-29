У 2024 році постачання дронів Силам оборони збільшилося у 19 разів — понад 96% безпілотників українського виробництва

Постачання дронів у Сили оборони України збільшилося у 2024 році у 19 разів! А кількість уражених та знищених українськими безпілотниками цілей противника зросла в 3,7 раза! Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй Facebook-сторінці. Він нагадав, що в цьому році у Збройних силах України було створено Сили безпілотних систем.
— Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових, — написав Олександр Сирський.
Понад 96% безпілотників, які військові цього року використовували на фронті, вироблені в Україні. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, завдяки активному розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні у 2024 році галузь дронів значно наростила обсяги виробництва.
За словами Рустема Умєрова, завдяки замовленням вітчизняному виробництву Міноборони «закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів». Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили й зібрали понад 1,5 мільйона FPV-дронів, ударні коптери-бомбери, літаки-камікадзе, розвідувальні дрони-крила, далекобійні deepstrike-дрони.
Такі цифри, підкреслив він, свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Він додав, що співпраця з вітчизняними підприємствами буде пріоритетом і у 2025 році.
Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що українські дрони можуть працювати на відстані до 2000 км. Він також підкреслив, що «вибухи» у різних регіонах РФ відбуваються виключно на об’єктах, пов’язаних з військово-промисловим комплексом та російською окупаційною армією.
Міноборони виділило додатково майже 2 млрд грн на дрони: безпілотники закуплятимуть самі бригади
Нагадаємо, 18 грудня ми писали, що Міністерство оборони України спрямувало додатково у бойові бригади на закупівлю дронів 1,89 млрд грн.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у 2024 році виробничі потужності української дронової індустрії зросли у понад 10 разів порівняно з минулим роком.
Ми раніше писали, що цього року понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів,
Зокрема, 24 серпня, відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці», що демонструє новий рівень можливостей української оборони.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.