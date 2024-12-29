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У 2024 році постачання дронів Силам оборони збільшилося у 19 разів — понад 96% безпілотників українського виробництва

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 102 Коментарів: 1

  

Українські дрони зараз можуть працювати на відстані до 2000 км

Постачання дронів у Сили оборони України збільшилося у 2024 році у 19 разів! А кількість уражених та знищених українськими безпілотниками цілей противника зросла в 3,7 раза! Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на своїй Facebook-сторінці. Він нагадав, що в цьому році у Збройних силах України було створено Сили безпілотних систем.

— Нищимо агресора всіма можливими засобами. Так, від початку 2024 року загальні втрати задіяних у наступі окупантів уже перевищили 421 тисячу осіб вбитими і пораненими. Тобто цього року росіяни заплатили найвищу ціну від початку свого вторгнення в Україну. Загальні втрати ворога за весь цей час становлять приблизно 785 тисяч військових, — написав Олександр Сирський.

Український ударний безпілотник на реактивній тязі. Фото: Max Glushak

Український ударний безпілотник на реактивній тязі. Фото: Max Glushak

 

Понад 96% безпілотників, які військові цього року використовували на фронті, вироблені в Україні. Про це у Фейсбуці повідомив міністр оборони Рустем Умєров. За його словами, завдяки активному розвитку оборонно-промислового комплексу в Україні у 2024 році галузь дронів значно наростила обсяги виробництва.

— 96,2% — саме таку частку серед усіх БПЛА для Сил оборони становили українські дрони у цьому році, — заявив міністр оборони.

За словами Рустема Умєрова, завдяки замовленням вітчизняному виробництву Міноборони «закриває ключові потреби воїнів, водночас зменшуючи залежність від поставок партнерів». Зокрема, у 2024 році українські підприємства виготовили й зібрали понад 1,5 мільйона FPV-дронів, ударні коптери-бомбери, літаки-камікадзе, розвідувальні дрони-крила, далекобійні deepstrike-дрони.

Такі цифри, підкреслив він, свідчать про новий рівень ефективності у взаємодії між державою та українськими виробниками БПЛА. Він додав, що співпраця з вітчизняними підприємствами буде пріоритетом і у 2025 році.

— Підтримуємо українську економіку та забезпечуємо воїнів найкращим озброєнням для перемоги, — заявив Рустем Умєров.

  

Представник ГУР Міноборони Андрій Юсов повідомив, що українські дрони можуть працювати на відстані до 2000 км. Він також підкреслив, що «вибухи» у різних регіонах РФ відбуваються виключно на об’єктах, пов’язаних з військово-промисловим комплексом та російською окупаційною армією.

 

Міноборони виділило додатково майже 2 млрд грн на дрони: безпілотники закуплятимуть самі бригади 

Нагадаємо, 18 грудня ми писали, що Міністерство оборони України спрямувало додатково у бойові бригади на закупівлю дронів 1,89 млрд грн.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» повідомляв, що у 2024 році виробничі потужності української дронової індустрії зросли у понад 10 разів порівняно з минулим роком.

Ми раніше писали, що цього року понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів,

Зокрема, 24 серпня, відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці», що демонструє новий рівень можливостей української оборони.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони Головнокомандувач ЗСУ безпілотники БПЛА дрони
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Коментарі: 1

681
mangust-1:
Сьогодні, 11:06

Для повного розуміння  треба сказати,яка кількість була поставлена волонтерами.Я обома руками за вітчизняне виробництво,але віра підірвана постійною брехнею посадовців,тому...

Так скільки з цієї кількості волонтерських?


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