У Кременчуцькій гімназії №2 директорка планує звільнитись: що про це каже у міськраді

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 335

Директорка Кременчуцької гімназії № 2 Юлія Цюпка написала заяву на звільнення. У міській раді не розглядали кандидатуру на посаду директора і просять її «продовжити працювати». Про це сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому 26 грудня.

— Я вважаю, що директор на своєму місці. Якщо у неї є бачення, чому вона не хоче працювати, хай прийде і розкаже. Але мер не впливає на призначення директорів. Я не можу тиснути на Юлю, щоб вона забрала заяву, — сказав Малецький.

Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.