У Кременчуцькій гімназії №2 директорка планує звільнитись: що про це каже у міськраді

Директорка Кременчуцької гімназії № 2 Юлія Цюпка написала заяву на звільнення. У міській раді не розглядали кандидатуру на посаду директора і просять її «продовжити працювати». Про це сказав міський голова Кременчука Віталій Малецький під час засідання виконкому 26 грудня.
Нагадаємо, учні Кременчуцької гімназії № 2 від початку повномасштабного вторгнення займаються дистанційно. Влітку 2023 року фірма «Естеттехнолог» кременчуцького депутата Дмитра Терещенка розпочала реконструкцію укриття, яке триває й досі.
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