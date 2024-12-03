Чому ремонт в укритті Кременчуцької гімназії № 2 досі не завершений, та до чого тут депутат Терещенко (додано відео)

Сьогодні, 17:27 Переглядів: 380

Реконструкція укриття у школі розпочалася ще влітку 2023 року. Проте терміни виконання робіт продовжувалися, додаткові договори підписувалися, а діти від початку повномасштабного вторгнення за парти так досі й не сіли. Усіма ж будівельними роботами у гімназії займається ТОВ «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка

Кременчуцька гімназія № 2 — чи не єдина школа у місті, яка від початку війни повністю працює дистанційно. Діти відвикли від нормальних уроків та спілкування з однокласниками, а дехто взагалі не знає, як це — навчатися за партою у класі. Причиною усьому є довготривала реконструкція укриття гімназії, яка розпочалася ще влітку 2023 року. І єдиний підрядник, яких зголосився виконати роботи — фірма «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка. Власне, усі договори на будівельні роботи, які останні роки в гімназії проводилися, укладалися лише з цим підрядником. Зокрема, на території школи ще кілька років тому встановили сонячні панелі. Але в умовах постійних блекаутів та графіків відключень чомусь їх чомусь досі не під’єднали. Роботу знову ж виконував той самий «Естеттехнолог».

Але про все по черзі.

«Ми хочемо повернутися за парти»

Батьки учнів гімназії обурені: від початку повномасштабного вторгнення їхні діти жодного разу не сиділи за партами. Уроки постійно відбуваються у дистанційному форматі. І нехай до навчального процесу вони не мають жодних зауважень — педагоги роблять усе можливе, аби діти отримали необхідний рівень знань — навчання через екран монітора все одно не те.

— Дітям уже набридло — вони хочуть до школи, вони хочуть нормального спілкування — обурюється Аліна Черидниченко, мама учнів 1-го та 9-го класів. — Я не можу піти на роботу, бо у мене маленька дитина, мені немає на кого її залишити.

Через відсутність укриття у школі багато батьків почали переводити дітей до інших закладів освіти. Відповідно, кількість учнів у школі поступово знижується. Проте багато хто не хоче залишати школу та вчителів, які дають дітям відповідну базу знань, тож стоїчно чекають на завершення ремонту.

— Дітей забирають зі шкіл і возять на Раківку, на Молодіжний — в інші райони. Бо у школах поблизу вже місць немає. Багато переселенців, та й усі хочуть навчатися там, де є укриття, — розповідає нам мама 9-класника та майбутньої 1-класниці Анна Приходько.

Зібралися під стінами школи із плакатами й самі діти — вони з дозволу батьків прийшли на зустріч із журналістами, аби заявити: їм набридло навчатися через екрани, вони хочуть повернутися за парти.

— Ми від початку війни сидимо на дистанційному навчанні, і через це нам дуже складно соціалізуватися. Війна і так негативно впливає на наш саморозвиток, а дистанційне навчання цьому не допомагає аж ніяк, — розповідає 9-класниця Вероніка, президентка школи.

Адміністрація школи в особі директорки Юлії Цюпки постійно ж повідомляє батькам, що зі сторони гімназії робиться усе можливе, аби пришвидшити процес відновлення повноцінного навчального процесу. Проте завершення ремонту укриття постійно затягується…

Роботи призупинені через «Полтаваобленерго»

До батьків та журналістів вийшла і директорка гімназії, Юлія Цюпка. Вона погоджується, що від дистанційного навчання втомилися всі — і діти, і батьки, і педагоги. Проте ситуація поки складається таким чином: роботи в укритті не можуть завершити через силовий кабель, який знаходиться на балансі «Полтаваобленерго».

— У нас є письмове повідомлення про призупинення робіт у зв’язку з тим, що із підвалу не винесений силовий кабель, який є на обліку у «Полтаваобленерго». З кінця травня я комунікую із нашою Кременчуцькою філією, а із серпня — із головним офісом.

Школа має укладений договір із «Полтаваобленерго» на розробку проєктно-кошторисної документації, уже готовий сам проєкт договору на виконання робіт. Проте на ньому бракує одного підпису — уже два тижні відповідальна людина знаходиться на лікарняному. Відповідно, до кінця цього року роботи в укритті так і не завершаться.

Проте, попри призупинені роботи школа й надалі продовжує співпрацювати та укладати договори із тією ж фірмою «Естеттехнолог» в особі Дениса Терещенка.

Юлія Цюпка додає: неодноразово пробувала звертатися і до інших підрядників, які могли б виконати ті самі роботи в укритті. Але постійно отримує від усіх відмови…

Найдорожче в місті укриття

Вже неодноразово реконструкцію укриття у гімназії № 2 називали найдорожчою серед інших закладів освіти в місті. Причиною цьому — старе приміщення школи та додаткові роботи, які необхідно було провести перед початком реконструкції укриття.

Отож, у липні 2023 року гімназія уклала договір з фірмою депутата Терещенка на реконструкцію сховища під найпростіше укриття. Вартість робіт склала понад 1,2 млн грн. Надалі заклад освіти продовжував співпрацю з «Естеттехнолог» щодо робіт у сховищі, зокрема: капітальний ремонт інженерних мереж в укритті за 1,3 млн грн, будівництво електрощитової за понад 290 тисяч гривень, ремонт частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі за понад 150 тис. грн.

Загальна сума договорів становить майже 4 млн грн. Але укриття й досі немає.

Батьки говорять: дату готовності їм адміністрація постійно переносить: спочатку обіцяли осінь 2023 року, далі кінець літа, до осінніх канікул — але справа з місця не зрушилася.

Укриття — не єдина проблема

До речі, фірма «Естеттехнолог» займається в гімназії не лише реконструкцією укриття.

Так кілька років тому гімназія коштом громадського бюджету встановила сонячні панелі, які знаходяться на її території. Встановленням панелей займався той самий підрядник — уже знайома нам компанія «Естеттехнолог», керована Денисом Терещенком.

І, здавалося б, нині в умовах постійних графіків відключення світла, дефіциту й економії електроенергії, коли як підприємства, так і фізичні особи активно сонячними панелями користуються, на території Кременчуцької гімназії № 2 вони й досі лишаються не підключеними.

За словами директорки гімназії, наразі відсутні всі необхідні акти про виконані роботи, і це ускладнює введення панелей в експлуатацію. Крім того, залишок фінансування на 65 тисяч гривень, який передбачений для завершення, досі не освоєний.

Адміністрація школи неодноразово зверталася до підрядника для пришвидшення підключення, проте роботи й досі лишаються залишаються незавершеними.

Необхідне залучення військових адміністрацій

Батьки учнів активно залучають громадськість для допомоги із розв'язанням питання з укриттям. Вони зібрали підписи та направили звернення до очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна з проханням вивчити ситуацію та відреагувати на неї.

Також на зустріч вони запросили й депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, який постійно тримає на контролі питання з освітою у місті.

Депутат обурений, що гімназія укладає договори лише з Терещенком.

— Пан Терещенко є там єдиним працівником. Крім того, школа купує цемент, плитку, арматуру, тобто все, що можна купити, вони купують у нього, а не в будівельному магазині чи десь там на якійсь базі. Вони вже в боргах у Терещенка просто знаходиться.

І дійсно, борг гімназії перед компанією «Естеттехнолог» становить близько 3,7 мільйона гривень.

— Це просто відвертий нонсенс, коли депутат Кременчуцької міської ради виступає одноосібно будівельником, постачальником будматеріалів, проєктантом. Тобто він паралельно укладає угоди, шукає якихось незареєстрованих людей, шукає якихось неоформлених працівників, робітників, які виконують ті чи інші роботи, — додає Лазоренко.

Єдиним втручанням у ситуацію і можливістю розв'язанням проблеми депутат називає втручання Полтавської обласної та Кременчуцької районної військових адміністрацій, аби вжити заходів із застосуванням усього інструментарію нормативно-правових механізмів.

Можна було б звернутися ще й до правоохоронців. От тільки кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції укриття в гімназії уже є. І підозрюваним там проходить той самий депутат та очільник фірми «Естеттехнолог» Денис Терещенко.

Розкрадання коштів на ремонті укриття

У лютому 2024 року Октябрський райсуд у Полтаві у закритому засіданні розглянув клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури у кримінальному провадженні від 2 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна посадовою особою за змовою у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) та дозволив слідчим оглянути приміщення Кременчуцької гімназії № 2.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи гімназії № 2, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.

За даними Youcontrol, «Естеттехнолог» у 2023 році уклала не менше 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією № 2.

Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.

»Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу — Ревівки

Денис Терещенко є фігурантом іще одного кримінального провадження. У січні 2024 року у нього проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у справі про використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди для громадського формування «Соколи Полтавщини», яке він створив.