Реконструкція укриття у школі розпочалася ще влітку 2023 року. Проте терміни виконання робіт продовжувалися, додаткові договори підписувалися, а діти від початку повномасштабного вторгнення за парти так досі й не сіли. Усіма ж будівельними роботами у гімназії займається ТОВ «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка
Кременчуцька гімназія № 2 — чи не єдина школа у місті, яка від початку війни повністю працює дистанційно. Діти відвикли від нормальних уроків та спілкування з однокласниками, а дехто взагалі не знає, як це — навчатися за партою у класі. Причиною усьому є довготривала реконструкція укриття гімназії, яка розпочалася ще влітку 2023 року. І єдиний підрядник, яких зголосився виконати роботи — фірма «Естеттехнолог» місцевого депутата Дениса Терещенка. Власне, усі договори на будівельні роботи, які останні роки в гімназії проводилися, укладалися лише з цим підрядником. Зокрема, на території школи ще кілька років тому встановили сонячні панелі. Але в умовах постійних блекаутів та графіків відключень чомусь їх чомусь досі не під’єднали. Роботу знову ж виконував той самий «Естеттехнолог».
Але про все по черзі.
Батьки учнів гімназії обурені: від початку повномасштабного вторгнення їхні діти жодного разу не сиділи за партами. Уроки постійно відбуваються у дистанційному форматі. І нехай до навчального процесу вони не мають жодних зауважень — педагоги роблять усе можливе, аби діти отримали необхідний рівень знань — навчання через екран монітора все одно не те.
Через відсутність укриття у школі багато батьків почали переводити дітей до інших закладів освіти. Відповідно, кількість учнів у школі поступово знижується. Проте багато хто не хоче залишати школу та вчителів, які дають дітям відповідну базу знань, тож стоїчно чекають на завершення ремонту.
Зібралися під стінами школи із плакатами й самі діти — вони з дозволу батьків прийшли на зустріч із журналістами, аби заявити: їм набридло навчатися через екрани, вони хочуть повернутися за парти.
Адміністрація школи в особі директорки Юлії Цюпки постійно ж повідомляє батькам, що зі сторони гімназії робиться усе можливе, аби пришвидшити процес відновлення повноцінного навчального процесу. Проте завершення ремонту укриття постійно затягується…
До батьків та журналістів вийшла і директорка гімназії, Юлія Цюпка. Вона погоджується, що від дистанційного навчання втомилися всі — і діти, і батьки, і педагоги. Проте ситуація поки складається таким чином: роботи в укритті не можуть завершити через силовий кабель, який знаходиться на балансі «Полтаваобленерго».
Школа має укладений договір із «Полтаваобленерго» на розробку проєктно-кошторисної документації, уже готовий сам проєкт договору на виконання робіт. Проте на ньому бракує одного підпису — уже два тижні відповідальна людина знаходиться на лікарняному. Відповідно, до кінця цього року роботи в укритті так і не завершаться.
Проте, попри призупинені роботи школа й надалі продовжує співпрацювати та укладати договори із тією ж фірмою «Естеттехнолог» в особі Дениса Терещенка.
Юлія Цюпка додає: неодноразово пробувала звертатися і до інших підрядників, які могли б виконати ті самі роботи в укритті. Але постійно отримує від усіх відмови…
Вже неодноразово реконструкцію укриття у гімназії № 2 називали найдорожчою серед інших закладів освіти в місті. Причиною цьому — старе приміщення школи та додаткові роботи, які необхідно було провести перед початком реконструкції укриття.
Отож, у липні 2023 року гімназія уклала договір з фірмою депутата Терещенка на реконструкцію сховища під найпростіше укриття. Вартість робіт склала понад 1,2 млн грн. Надалі заклад освіти продовжував співпрацю з «Естеттехнолог» щодо робіт у сховищі, зокрема: капітальний ремонт інженерних мереж в укритті за 1,3 млн грн, будівництво електрощитової за понад 290 тисяч гривень, ремонт частини вимощення з улаштуванням гідроізоляції фундаменту будівлі за понад 150 тис. грн.
Загальна сума договорів становить майже 4 млн грн. Але укриття й досі немає.
Батьки говорять: дату готовності їм адміністрація постійно переносить: спочатку обіцяли осінь 2023 року, далі кінець літа, до осінніх канікул — але справа з місця не зрушилася.
До речі, фірма «Естеттехнолог» займається в гімназії не лише реконструкцією укриття.
Так кілька років тому гімназія коштом громадського бюджету встановила сонячні панелі, які знаходяться на її території. Встановленням панелей займався той самий підрядник — уже знайома нам компанія «Естеттехнолог», керована Денисом Терещенком.
І, здавалося б, нині в умовах постійних графіків відключення світла, дефіциту й економії електроенергії, коли як підприємства, так і фізичні особи активно сонячними панелями користуються, на території Кременчуцької гімназії № 2 вони й досі лишаються не підключеними.
За словами директорки гімназії, наразі відсутні всі необхідні акти про виконані роботи, і це ускладнює введення панелей в експлуатацію. Крім того, залишок фінансування на 65 тисяч гривень, який передбачений для завершення, досі не освоєний.
Адміністрація школи неодноразово зверталася до підрядника для пришвидшення підключення, проте роботи й досі лишаються залишаються незавершеними.
Батьки учнів активно залучають громадськість для допомоги із розв'язанням питання з укриттям. Вони зібрали підписи та направили звернення до очільника Полтавської облвійськадміністрації Філіпа Проніна з проханням вивчити ситуацію та відреагувати на неї.
Також на зустріч вони запросили й депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, який постійно тримає на контролі питання з освітою у місті.
Депутат обурений, що гімназія укладає договори лише з Терещенком.
І дійсно, борг гімназії перед компанією «Естеттехнолог» становить близько 3,7 мільйона гривень.
Єдиним втручанням у ситуацію і можливістю розв'язанням проблеми депутат називає втручання Полтавської обласної та Кременчуцької районної військових адміністрацій, аби вжити заходів із застосуванням усього інструментарію нормативно-правових механізмів.
Можна було б звернутися ще й до правоохоронців. От тільки кримінальне провадження щодо розкрадання бюджетних коштів під час реконструкції укриття в гімназії уже є. І підозрюваним там проходить той самий депутат та очільник фірми «Естеттехнолог» Денис Терещенко.
У лютому 2024 року Октябрський райсуд у Полтаві у закритому засіданні розглянув клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури у кримінальному провадженні від 2 листопада 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення чи розтрата чужого майна посадовою особою за змовою у великих розмірах чи в умовах воєнного стану) та дозволив слідчим оглянути приміщення Кременчуцької гімназії № 2.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи гімназії № 2, департаменту освіти Кременчуцької міськради та ТОВ «Будівельна компанія «Естеттехнолог» змовилися та, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами на облаштуванні найпростішого укриття у гімназії, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат.
За даними Youcontrol, «Естеттехнолог» у 2023 році уклала не менше 15 договорів саме із Кременчуцькою гімназією № 2.
Зазначимо також, що фірма Дениса Терещенка успішно працює і на інших об’єктах, що фінансуються з бюджету Кременчука.
»Як для себе»: депутат Денис Терещенко заробляє на бюджетних підрядах свого округу — Ревівки
Денис Терещенко є фігурантом іще одного кримінального провадження. У січні 2024 року у нього проводили обшуки представники спеціалізованої прокуратури у сфері оборони у справі про використання службового становища задля одержання неправомірної вигоди для громадського формування «Соколи Полтавщини», яке він створив.
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