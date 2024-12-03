Кількість безробітних на Кременчуччині зменшилась у декілька разів, а на підприємствах є багато вакансій

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 244

У Кременчуцькій РВА обговорили питання забезпечення соціального захисту та підтримки людей з інвалідністю та розмірковували, як їм можна допомогти

На робочій нараді в Кременчуцькій районній військовій адміністрації (РВА), яку сьогодні, третього грудня, у Міжнародний день людей з інвалідністю, присвятили забезпеченню державних соціальних гарантій для осіб з інвалідністю, зокрема, питанню їх працевлаштування.

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Директор Кременчуцької філії Полтавського обласного центру зайнятості Віктор Калашник на нараді розповів, що в Кременчуцькому районі, який обслуговує філія, за останні роки рівень безробіття знизився у декілька разів.

— Тільки по Кременчуку 4-5 років тому на обліку було іноді до 5 тисяч безробітних. А зараз по всій філії (яка обслуговує весь район — ред.) налічується близько 1200-1300 безробітних… Кількість безробітних зменшилась в рази, — пояснив Віктор Калашник.

Він зауважив, що це обумовлено повномасштабною війною та масовою міграцією населення. Відповідно, вакансій зараз на підприємствах дуже багато, особливо на великих заводах та комунальних підприємствах. У тому числі й вакансій для осіб з інвалідністю. І роботодавці готові працевлаштовувати людей з інвалідністю понад доведені квоти.

За словами Віктора Калашника, станом на 30 листопада в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості на обліку по безробіттю перебувало 110 осіб інвалідністю. З них 53 безробітних з Кременчука. Цього року було працевлаштовано 101 особу з інвалідністю, з них 51 мешканець Кременчука.

Цього року пройшли профпідготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 35 безробітних з-поміж осіб з інвалідністю. На суспільно корисні роботи в рамках проєкту «Армія відновлення» було працевлаштовано 42 безробітного, а 35 отримали ваучери на навчання.

Віктор Калашник також сказав, що наразі в Кременчуцькій філії Полтавського обласного центру зайнятості є 3011 вакансій, з яких 111 — для осіб з інвалідністю. Хоча насправді, підприємства готові брати на роботу осіб з інвалідністю понад встановлених норм, якщо у людини є бажання працювати та якщо вони за своїм станом здоров’я можуть виконувати цю роботу.

— Найбільше вакансій, які у нас зараз є, це КНПЗ — 30 підсобних робітників, Кременчуцьке тролейбусне управління — 10 кондукторів громадського транспорту, — сказав він.

На нараді голова Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України» Андрій Мельник зазначив, що серед осіб з інвалідністю є багато творчих та працьовитих людей, які хочуть працювати, але не завжди можуть знайти таку можливість.

— Ці люди не так зацікавлені в жалості, як у тому, щоб їм протягнули руку. Вони готові працювати. Через фізичний стан багато хто може працювати лише з дому. Є дуже грамотні та досвідчені люди… Треба підшукувати їм роботи, зважаючи на їх можливості, — сказав Андрій Мельник.

Нагадаємо, сьогодні до Міжнародного дня людей з інвалідністю у центрі «Велес» відбулася тепла зустріч, організована для членів Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України».

А 30 листопада у Кременчуцькому міському палаці культури пройшов перший фестиваль «Сильні духом», який об’єднав людей з інвалідністю, благодійників, волонтерів та представників влади.