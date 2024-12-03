У Кременчуці відзначили Міжнародний день людей з інвалідністю теплою зустріччю

Третього грудня, до Міжнародного дня людей з інвалідністю, у центрі «Велес» відбулася тепла зустріч, організована для членів Кременчуцького міського осередку Всеукраїнської організації «Союз осіб з інвалідністю України».

Співачка Світлана Бичова виконала для гостей музичні композиції.

Андрій Мельник вручив почесні грамоти від Полтавського обласного осередку СОІУ та його голови Сергія Чумака.

Учасники отримали продуктові набори як символ підтримки.

Рада Кременчуцького осередку висловила щиру подяку пастору Дмитру Лаптєву та Олександру Топку за ініціативу, увагу до потреб людей з інвалідністю та активну допомогу в організації заходу.

Нагадаємо, що 30 листопада у Кременчуцькому міському палаці культури пройшов перший фестиваль «Сильні духом», який об’єднав людей з інвалідністю, благодійників, волонтерів та представників влади.