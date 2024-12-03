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Генплан Кременчука змінять за понад 700 тисяч гривень: хто виконує роботи

Сьогодні, 13:06 Переглядів: 0

Зміни мають внести до 30 грудня

Управління містобудування та архітектури замовило послуги щодо внесення змін до генерального плану Кременчука. Роботи виконуватиме державне підприємство «Український державний науково-дослідний інститут проєктування міст «Дніпромісто» імені Ю.М.Білоконя за 790 тисяч 954 грн. Про це стало відомо з системи публічних закупівель Prozorro.

Закупівля проводилась без використання електронної системи. Договір оприлюднили 3 грудня. Вказано, що зміни мають внести до 30 грудня. 

Розробка документації проходитиме у 3 етапи:

  • Систематизація та аналіз змін за результатами моніторингу, які необхідно внести до генерального плану — це коштує місту 420 тисяч гривень
  • Аналіз впливу змін на загальну містобудівну, що склалась у Кременчуці. Узгодження з замовником змін, які можуть бути внесені до генплану — це коштує майже 191 тисячу гривню.
  • Оформлення графічних і текстових матеріалів — 180 тисяч гривень

Нагадаємо, 25 листопада у приміщенні Кременчуцької міської ради відбулись громадські слухання щодо внесення нових змін до генерального плану міста. Загалом громада розглянула 13 нових запропонованих правок до генплану. Як вже раніше зазначала керівниця управління архітектури та містобудування у Кременчуці Олександра Волощенко, це робиться задля розвитку міста та узаконення вже побудованих об’єктів або змін функціонального призначення територій. Зазначимо, що цьогоріч у Кременчуці вже розглядали зміни у генеральному плані.

Тоді їх представило держпідприємство «Дніпромісто». Засновником підприємства є Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

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Автор: Вероніка Білодід Джерело фото: lexinform.com.ua
Теги: Генплан Prozorro
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