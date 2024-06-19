У Кременчуці розшукують 38-річного Сергія Шамрая

Кременчуцьке районного управління поліції розшукує зниклого Сергія Шамрая. Повідомлення про зникнення її 38-річного сина надійшло поліціянтам від мешканки Кременчука.
Прикмети зниклого:
Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з дому і досі не повернувся.
Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
Нагадаємо, поліція Кременчуцького району розшукує зниклу Вікторію Чеботарьову.
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