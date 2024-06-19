У Кременчуці розшукують 38-річного Сергія Шамрая

Сьогодні, 12:18 Переглядів: 143

Чоловік пішов з дому три тижні тому

Кременчуцьке районного управління поліції розшукує зниклого Сергія Шамрая. Повідомлення про зникнення її 38-річного сина надійшло поліціянтам від мешканки Кременчука.

Прикмети зниклого:

Вік на вигляд: 40 років

Зріст: 170-175 см

Статура: середня

Очі: карі

Волосся: коротке русяве з сивиною.

Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з дому і досі не повернувся.

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, поліція Кременчуцького району розшукує зниклу Вікторію Чеботарьову.