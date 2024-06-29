«Прочесали 100 гектарів» — поліція й громадськість шукали зниклого Сергія Шамрая

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Сьогодні, 29 червня, з самого ранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.

Розділившись на групи, вони перевіряли територію першої міської лікарні, звідки в ніч з 6 на 7 червня зник чоловік, а також територію колишніх артскладів.

В пошуках також брали участь кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

— Ми з групою оперативників працювали в секторі, розташованому зліва від дороги на артсклади. Заглядали під кожне дерево, кожен кущ. Перевіряли зарості очерету. Там є невеличкі озерця, які зарослі травою, їх теж перевіряли. Інші групи по три-чотири людини прочесали територію лікарні й артскладів. Перевіряли всі напівзруйновані будівні, зарості, — розповіла наша кореспондентка.

Всього до пошуків було долучено понад 60 людей, але, на жаль, поки результату немає.

За словами оперативників, найближчим часом планується залучення водолазів для перевірки озера, розташованого на території артскладів.