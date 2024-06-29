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«Прочесали 100 гектарів» — поліція й громадськість шукали зниклого Сергія Шамрая

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 463

Понад 60 людей шукали зниклого Сергія Шамрая

Сьогодні, 29 червня, з самого ранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.

Розділившись на групи, вони перевіряли територію першої міської лікарні, звідки в ніч з 6 на 7 червня зник чоловік, а також територію колишніх артскладів.  

В пошуках також брали участь кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».

— Ми з групою оперативників працювали в секторі, розташованому зліва від дороги на артсклади. Заглядали під кожне дерево, кожен кущ. Перевіряли зарості очерету. Там є невеличкі озерця, які зарослі травою, їх теж перевіряли. Інші групи по три-чотири людини прочесали територію лікарні й артскладів. Перевіряли всі напівзруйновані будівні, зарості, — розповіла наша кореспондентка.

Всього до пошуків було долучено понад 60 людей, але, на жаль, поки результату немає.

За словами оперативників, найближчим часом планується залучення водолазів для перевірки озера, розташованого на території артскладів.

Як розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, сьогодні перевірена територія площею понад 100 гектарів. Раніше тут вже проводили огляд території. Залучали собак, дрони, але марно.

— На сьогодні ніякої інформації про місто знаходження зниклого в нас немає. Ми перевірили всі камери, опитали купу людей — нічого. Чоловік зник, залишивши телефон й інші особисті речі в лікарні. Відомо, що в нього були гроші. Що стосується інформації про те, що зниклого бачили в районі Молодіжного, вона не підтвердилася, — розповіла пресофіцерка.

На питання про подальші дії, поліціянти кажуть, що будуть продовжувати пошуки не тільки у Кременчуці, але й за межами міста. Продовжать перевіряти лікарні Полтавської й інших областей. Також поліціянти закликають громадськість долучатися до пошуків 38-річного Сергія Шамрая.

Прикмети зниклого:

  • Вік на вигляд: 40 років
  • Зріст: 170-175 см
  • Статура: середня
  • Очі: карі
  • Волосся: коротке русяве з сивиною.

Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з лікарні й зник.

Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.

Нагадаємо, раніше ми писали, що робити родичам, коли зникає людина — алгоритм дій для ефективного розшуку.


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Автор: Мирослава Українська
Теги: зниклий пошук людини Сергій Шамрай поліція
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