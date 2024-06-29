«Прочесали 100 гектарів» — поліція й громадськість шукали зниклого Сергія Шамрая

Сьогодні, 29 червня, з самого ранку працівники Кременчуцького районного управління поліції спільно з громадською організацією «Сокіл» вийшли на пошуки зниклого Сергія Шамрая.
Розділившись на групи, вони перевіряли територію першої міської лікарні, звідки в ніч з 6 на 7 червня зник чоловік, а також територію колишніх артскладів.
В пошуках також брали участь кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа».
Всього до пошуків було долучено понад 60 людей, але, на жаль, поки результату немає.
За словами оперативників, найближчим часом планується залучення водолазів для перевірки озера, розташованого на території артскладів.
Як розповіла пресофіцерка Кременчуцького районного управління поліції Анна Васенко, сьогодні перевірена територія площею понад 100 гектарів. Раніше тут вже проводили огляд території. Залучали собак, дрони, але марно.
На питання про подальші дії, поліціянти кажуть, що будуть продовжувати пошуки не тільки у Кременчуці, але й за межами міста. Продовжать перевіряти лікарні Полтавської й інших областей. Також поліціянти закликають громадськість долучатися до пошуків 38-річного Сергія Шамрая.
Прикмети зниклого:
Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили 6 червня — Сергій пішов з лікарні й зник.
Тих, кому відома інформація, що може допомогти у пошуках Сергія Шамрая, поліція просить повідомити до Кременчуцького районного управління поліції за телефонами: 0997933504 або 102.
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