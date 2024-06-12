У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая

Сьогодні, 09:30 Переглядів: 439

У Кременчуці розшукують зниклого безвісти 38-річного Сергія Шамрая. Про це редакції «Кременчуцького Телеграфа» повідомив брат зниклого, Олександр.

Проживав зниклий на проспекті Лесі Українки у Кременчуці. За словами брата, востаннє його бачили у минулий четвер, 6 червня — Сергій пішов з дому і досі не повернувся. Заяву до поліції про зникнення рідні подали у неділю, 9 червня.

Прикмети зниклого: на вигляд 40 років, зріст 170-175 см, середня статура, коротке русяве волосся з сивиною. У що Сергій був одягнений на момент зникнення — не відомо.

Усіх, хто має будь-яку інформацію про місце перебування зниклого чоловіка, рідні просять повідомити за телефоном 0997933504.

Нагадаємо, на Полтавщині розшукують зниклу безвісти 66-річну Ольгу Абдулу.