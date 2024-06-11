На Полтавщині розшукують зниклу безвісти 66-річну Ольгу Абдулу

Сьогодні, 19:44 Переглядів: 0

Поліція Полтавщини розшукує зниклу безвісти 66-річну Ольгу Абдулу. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохороцнів, мешкає жінка у селі Верхня Ланна Ланнівської громади Полтавського району. Востаннє жінку бачили учора, 10 червня — вона пішла з дому і не повернулася.

Прикмети зниклої: зріст близько 165 см, худорлявої статури, волосся сиве, очі темні. На момент зникнення була одягнена у спортивну кофту синього кольору, чорні гумові капці, джинси темно-синього кольору та куртку чорного кольору.

У поліції просять усіх, хто має будь-яку інформацію стосовно місця перебування зниклої, повідомити до правоохоронних органів за телефонами: (05346) 2-20-00; 099-502-02-90 або за номером 102.

Нагадаємо, на Кременчуччині розшукують зниклого безвісти 42-річного Сергія Томменка.