Продовження справ медиків «швидкої»: суд досліджує докази у справах фельдшерів щодо скасування доган

Сьогодні, 19:31 Переглядів: 73

В Автозаводському райсуді Кременчука продовжують розглядати справи чотирьох працівників «швидкої», яким торік винесли догани після того, як хвора, до якої вони двічі їздили на виклик, померла. Усі четверо медпрацівників подали позови щодо скасування винесених їм доган

У понеділок та вівторок, 10 та 11 червня, в Автозаводському райсуді Кременчука продовжили розглядати справи медиків «швидкої». 4 та 5 липня минулого року бригади двічі виїздили на виклик до жінки, яка скаржилася на високий тиск, біль у грудях та головний біль. Проте на ранок наступного дня жінка померла. Фельдшерів обох бригад попросили написати пояснювальні щодо цього випадку, а уже 7 липня, у п’ятницю, їх ознайомили з наказом щодо винесення догани. І повідомили, що комісія з розгляду причини та обставин смерті жінки збереться наступного тижня у понеділок або вівторок, тобто 10 чи 11 липня.

«Кременчуцький Телеграф» продовжує відвідувати судові засідання щодо розгляду цих справ та інформувати читачів про їх перебіг.

Судове засідання 10 червня

На судовому засіданні у понеділок, 10 червня, розглядали справу позивача Валерія Роя. Валерій — фельдшер швидкої та старший бригади, яка виїздила на виклик до померлої вдруге. До початку судового засідання чоловік ще раз коротко розповів Телеграфу суть справи. Говорить: під час виклику діяв відповідно до протоколу. Коли відправляв кардіограму на розшифровку у Полтаву, уточнив у лікарки, чи немає там «чогось гострого із серцем». У дистанційно-діагностичному центрі Полтави підтвердили, що гострого стану немає. Тому Валерій поставив жінці діагноз — міжреберна невралгія і вколов знеболювальне. Наступного дня чоловік дізнався, що хвора померла, а ще за день — що йому разом з колегами винесли догану «за недоліки у наданні медичної допомоги». Чоловік заявляє: догану йому винесли без розслідування, і він із цим не погоджується.

На саме засідання журналістів не пустили: розгляд справи відбувався не у залі засідань, а у службовому кабінеті, і там не вистачало місця для усіх присутніх.

Проте вже після завершення засідання Валерій Рій розповів журналістам, що встигли заслухати лише одного свідка зі сторони відповідача — заступницю директора Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ірину Нікітіну, яка входила до складу комісії і складала довідку перевірки щодо смерті хворої.

Допит свідка тривав близько години. Пані Нікініта розповідала про недоліки працівників «швидкої» під час їхньої діяльності та щодо винесення медпрацівникам доган.

— Але їх же там на місці не було, це вони по протоколу зачитували, як усе має бути, — заявляє Валерій.

Продовжити розгляд справи не встигли — адвокат позивача Валерій Гонтар мав їхати на інше судове засідання. Тож суд взяв перерву у розгляді цієї справи.

Валерій Рій повідомив журналістам, що наступне засідання призначили на 29 липня.

Судове засідання 11 червня

У вівторок, 11 червня, Автозаводський районний суд Кременчука розглядав аналогічну справу. Цього разу позивачкою є колега Валерія, Наталія К. Вона також працює фельдшеркою «швидкої» і була старшою бригади, яка виїздила на виклик до померлої першого разу. Сама позивачка на засіданні була відсутня у зв’язку із хворобою. Адвокат Гонтар попросив суд проводити засідання і без Наталії, оскільки її уже допитали раніше.

На місці суд під головуванням судді Сергія Нестеренка постановив перейти до дослідження доказів у справі шляхом допитів свідків та дослідження наявних письмових доказів.

Спочатку суд заслухав свідків зі сторони позивачки — її колег Олену Левочко, Анну Тарасенко та Валерія Роя.

Адвокати та суддя Нестеренко детально опитали медиків щодо їхніх дій від моменту отримання повідомлення про виклик до хворої і аж до дня, коли їх ознайомили із наказом про винесення доган.

Фельдшери в усіх подробицях розповіли про свої дії під час виклику — збір анамнезу, огляд хворої, які маніпуляції виконували та які ліки їй дали на місці. Деякі моменти свідки могли забути у зв’язку із давністю подій — скільки часу були на виклику у хворої та у якій саме послідовності відбувалися події того дня, коли їм оголосили про догану — з того часу минув майже рік.

Також під час допиту свідка Анни Тарасенко, яка була на виїзді у бригаді разом із позивачкою Наталією К., суддя звернув особливу увагу на те, які саме ліки дали жінці під час огляду, і чому саме ці ліки.

Окрім цього, Анна Тарасенко повідомила суду, що писати пояснювальну вона відмовилася.

— Я під’їхала на роботу, мені запропонували написати пояснювальну. Але я відмовилася, тому що вже була догана.

Свідок наголосила, що коли вони із позивачкою дали хворій ліки, то через деякий час тиск у жінки знизився, а сама ж вона стверджувала, що почала краще почуватися.

Ще під час допитів свідки наголосили, що у хворої не було при собі медичної картки чи інших довідок про стан здоров’я. Також хвора повідомила, що ліків не вживала та до медиків останнім часом не зверталася.

Під час виїзду обох бригад до хворої на місці також була і її дочка. Тож її опитали наступною як свідка зі сторони відповідача.

Дівчина розповіла про усі обставини та про дії медиків під час обох виїздів. Говорить, в обох випадках медпрацівники запевнили, що проблем із серцем немає, дали ліки й пообіцяли, що після цього стане легше.

Також донька померлої надала суду довідку лікаря про причину смерті матері.

Останнім суд встиг заслухати свідка відповідача — завідувача відділу телеметричного консультування Любомира Ткача. Чоловік повідомив, що він був членом комісії, яку створили після смерті хворої, та проводив експертну оцінку карт викликів. За словами пана Ткача у картках і першого, і другого викликів результати опитування пацієнтки про її самопочуття були описані незадовільно.

— Це не дає змогу підтверджувати або спростувати встановлені діагнози, — додає лікар.

Свідок детально по кожному пункту розібрав картку першого виклику «швидкої», коли до хворої виїжджала позивачка К. Також чоловік заявив, що при повторному виклику лікарів до хворої (між першим та другим викликами минуло близько 5 годин) фельдшерам потрібно було хворі госпіталізувати, аби запобігти найгіршому. Якби жінка сама не захотіла їхати в лікарню, у такому випадку вона мала б написати про відмову.

Ще лікар розповів, як фельдшери мали б діяти за протоколом та які ліки дати хворій і підкреслив, що медична допомога жінці була надана з недоліками.

Суд не встиг допитати ще одного свідка відповідача пані Нікітіну та взяв перерву у розгляді справи. Причина — планове відключення світла у приміщенні Автозаводського райсуду.

«Кременчуцький Телеграф» і надалі слідкуватиме за перебігами судових засідань та інформуватиме читачів щодо судів у справах медиків «швидкої».