Працівники Кременчуцької станції екстреної допомоги подали у суд на керівництво

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Вони оскаржують дисциплінарне покарання, яке отримали, бо вважають, що для нього немає підстав. А догана — це чергова спроба придушити їхню боротьбу проти низьких зарплат і неналежного ставлення

Працівники Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги подали у суд на свого роботодавця — Полтавський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Чотирьом медикам винесли догани через неналежне виконання обов’язків, і на період дії дисциплінарного покарання (протягом року) вони не отримуватимуть заохочувальних виплат (премій). Але лікарі вважають, що їх покарали, бо вони публічно заявляють про низькі зарплати та цькування на роботі. Тож працівники «швидкої» готові оскаржувати рішення керівництва у суді.

Чому винесли догану?

Влітку цього року медики «швидкої» двічі виїжджали на виклик до 43-річної кременчужанки. У той день о 22.00 медичну допомогу їй надавала одна бригада, а наступного дня о 1.00 — інша. Під час другого виклику кардіограму пацієнтки відправили у дистанційно-діагностичний центр у Полтаву, але гострого стану у неї не було, тож не було і підстав для госпіталізації. Вранці жінка померла.

Її чоловік зателефонував у Полтаву і дізнавався, які бригади приїздили на виклик до його дружини. Але офіційної скарги від нього не надходило.

Після цього дзвінка 7 липня четверо працівників отримали догани. При тому догани їм винесли протягом двох днів, ще до того, як почалося службове розслідування.

— Догана нам видана за півтори доби. Такого не може бути! Мінімум місяць дається для розбору і винесення догани. Ми ще пояснювальні не написали, у нас вже була догана, — розповідають медики.

Працівники «швидкої» впевнені, що вони надали допомогу людині згідно з чинними протоколами лікування, тож немає підстав для дисциплінарного покарання. А догана — це чергова спроба придушити їхню боротьбу проти низьких зарплат і неналежного ставлення. Саме тому вони вирішили подати цивільні позови до суду.

У судах вже почали розглядати позови медиків

Пройшло вже кілька судових засідань. На двох із них побував кореспондент «Кременчуцького Телеграфа». Зазначимо, що кожен з 4 цивільних позовів розглядаються окремо.

22 листопада у Крюківському районному суді Кременчука розглядали цивільний позов працівниці «швидкої» Анни Тарасенко. У цей день не встигли заслухати свідків, бо адвокат позивача Валерій Гонтар мав їхати на інше засідання.

Він наголосив, що у наказі про винесення доган чотирьом медикам немає посилання на статтю певного закону чи пункт посадової інструкції, яке підтверджувало, що лікарі надали допомогу людині неналежним чином.

Також адвокат озвучив клопотання до суду, аби свідки з боку відповідача (це члени комісії, яка вела службове розслідування щодо смерті 43-річної жінки) доповідали не через конференц-зв’язок, а особисто приїздили у суд. Суддя Наталя Мурашова підтримала це клопотання. І розгляд справи перенесли на січень.

А вже 23 листопада Автозаводський районний суд Кременчука розглядав позов працівниці «швидкої» Наталі К. Проте суддя Сергій Нестеренко не почав розгляд справи по суті та переніс засідання, бо сторона відповідача — юрисконсульт Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Ярослав Гречаний — не надала суду необхідних копій документів пані Наталі К. Тому суду було недостатньо інформації щодо трудової діяльності позивача.

Йдеться про досить обширний перелік: документ про медичну освіту, наказ про зарахування на роботу, трудову книжку, посадову інструкцію, підтвердження про заслухані інструктажі, документи про факти заохочення. Крім того, суддя чекатиме картку виїзду, яку бригада швидкої допомоги оформлювала після виклику, протоколи лікування, щоб можна було встановити, чи сталося порушення з боку лікарів. Ці ж документи Ярослав Гречаний має надіслати поштою адвокату іншої сторони Валерію Гонтарю.

На судове засідання 23 листопада приїхали лікарі з Полтави — Ірина Нікітіна, Любомир Ткач, Ольга Литовка — члени комісії, які склали довідку перевірки щодо смерті жінки. «Кременчуцький ТелеграфЪ» намагався взяти у них коментар про результати перевірки, проте вони відмовилися, вказуючи, що ця інформація — лікарська таємниця.

До речі, медики «швидкої», які звернулися до редакції, зазначають: їм і досі офіційно не повідомили, через що померла 43-річна кременчужанка, до якої вони виїжджали на виклик, конкретний діагноз їм не озвучили.

Наступне відкрите судове засідання по справі Наталі К. перенесли на кінець грудня, і тоді ж мають допитати свідків з обох сторін, зокрема, і лікарів з Полтави. «Кременчуцький ТелеграфЪ» триматиме читачів у курсі подій.

Працівники «швидкої» отримали від Полтавської ОВА відповідь на колективне звернення

У розпорядження редакції також потрапив лист-відповідь на колективне звернення співробітників Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги, який підписав голова Полтавської ОВА Філіп Пронін. Далі ви можете ознайомитися з текстом.

У ньому йдеться про те, що оплата праці співробітників проводиться згідно з колективним договором, і у лікарів становить не менше 20 тисяч гривень, у середнього медперсоналу — не менше 13,5 тисяч гривень. Але разом з тим, раніше ми писали про те, що медики «швидкої» у Кременчуці та на Полтавщині отримують найменшу зарплату в Україні. Протягом багатьох місяців лікарі та фельдшери працюють без премій, без урахування надбавок за стаж, нічних змін, матеріальних допомог тощо.

Також можемо бачити: комісія прийшла до висновку, що чисельність працівників та штатний розпис відповідає потребам населення у сферах надання екстреної медичної допомоги. Нагадаємо, що на станції скоротили частину санітарів і доходило до того, що лікарям пропонували власноруч мити автомобілі швидкої допомоги.

У листі зазначається, що станція екстреної медичної допомоги у звіті про «Доходи та витрати» для Національної служби здоров’я України подає некоректні дані, що штучно створює тенденцію до збільшення кількості структурних підрозділів.

Працівників «швидкої» 22 листопада запросили у Полтаву на засідання комісії по перевірці інформації, що викладена у колективному зверненні. Проте вищезгаданий лист про результати роботи комісії був зареєстрований вже 16 листопада. А отже на засідання з обговорення та ухвалення рішень, які викладені у листі, ні адвоката, ні представників трудового колективу не запрошували. Тому і не засідання 22 листопада медики вирішили не приходити. Адвокат Валерій Гонтар каже, що планує оскаржувати рішення комісії, яке ухвалили з порушенням процедури.

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