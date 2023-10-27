В ОДА терміново створили комісію, аби розібратися зі скаргами медиків кременчуцької «швидкої»

Вчора, 19:06 Переглядів: 776

В обласній держадміністрації створили спеціальну комісію, яка розбиратиметься зі скаргами кременчуцьких медиків станції № 2 м. Кременчук КП «Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» (ЕМД). Про це повідомив адвокат медпрацівників Валерій Гонтар.

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Після вчорашньої публікації «Кременчуцького Телеграфа», у якому йшла мова про чергове звернення медиків до президента, уряду, НСЗУ, нової обласної влади міського голови Кременчука та до мешканців громади Кременчуцького району щодо прозорості та справедливості оплати праці, гідних умов для роботи та повернення ставок молодшого персоналу з персоналом зв’язалися представники ОДА.

Сьогодні на запрошення нового голови ОДА Філіпа Проніна в Полтаву їздили приїхали представники колективу, керівник станції Ігор Дубницький та адвокат Валерій Гонтар.На зустрічі був присутній в. о. директора Полтавської обласної станції екстреної допомоги Дмитро Лавренко, директор обласного департаменту охорони здоров’я Віктор Лисак, юристи.

- Зараз ми збираємо документи, а комісія перевірятиме факти, викладені медиками в ЗМІ, - сказав Валерій Гонтар. - За результатами роботи комісії запланована ще одна зустріч з головою ОВА.

Нагадаємо, у червні медики «швидкої» вголос заявили про те, що їх права порушують. Як писав «Кременчуцький ТелеграфЪ», конфлікт виник через те, що, на думку медиків, їм недоплачують заробітну плату. «Зрівнялівка» та голі ставки — протягом багатьох місяців лікарі та фельдшери працюють без премій, без урахування надбавок за стаж, нічних змін, матеріальних допомог тощо. За словами медиків, обласне керівництво штучно та в ручному режимі зменшує зарплату. Після того, як лікарі та фельдшери міської станції швидкої допомоги озвучили вимоги щодо недорахування, на їх думку, зарплат — в обласному центрі екстреної медичної допомоги створили неадекватні умови праці та почали погрожувати звільненнями.

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Після нового звернення в усній розмові медпрацівники розповіли «Кременчуцькому Телеграфу», про сподівання, що їх почує новопризначений начальник обласної адміністрації Філіп Пронін, якому підпорядкований департамент охорони здоров’я. Також вірять у те, що на проблему зверне увагу міський голова Кременчука.

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