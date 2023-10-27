У селі на Полтавщині чоловік застрелив собаку сусідки - поліція Лубенщини

Вчора, 18:45 Переглядів: 265

Поліція розслідує факт жорстокого поводження з твариною та вирішує питання щодо відкриття кримінального провадження

У селі Тарандинці Новооржицької територіальної громади сусід застрелив собаку 65-річної місцевої мешканки. Повідомлення про це надійшло до Лубенського райвідділу поліції 27 жовтня близько 10.30.

За інформацією відділу комунікації поліції Полтавщини, отримавши повідомлення про кримінальне правопорушення, на місце події одразу прибула слідчо-оперативна група поліції Лубенщини. За попередньою інформацією слідства, в собаку стріляли ймовірно з пневматичної зброї. Життя тварині врятувати не вдалося. З місця події поліціянти вилучили речові докази. Обставини та причини правопорушення з’ясовує слідство.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції Лубенщини, під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури, вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками ч. 1 ст. 299 (Жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

У разі визнання судом вини підозрюваному загрожує покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 грн) або арешт на строк до 6 місяців.