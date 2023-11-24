Якою буде погода у Кременчуці цими вихідними

Вихідними кременчужанам прогнозують холодну та похмуру погоду.
За даними сайтів прогнозу погоди, у суботу, 25 листопада, вдень очікується +3…+1°C. Сонце в цей день буде рідко з’являтися з-за хмар. Напрямок вітру — північно-східний. Опадів не буде.
Наступного дня, 26 листопада, вдень стовпчики термометрів також покажуть +0°C. З ранку до самого вечора у Кременчуці небо буде вкрите хмарами. Вітер — північного напрямку. Вранішній сильний сніг поступово перейде у сильний дощ, який ввечері знову зміниться сильним снігом.
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