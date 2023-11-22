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«Ми по Україні в топ-п'ятірці по зарплатах», — голова Полтавської ОВА про скарги від працівників кременчуцької «швидкої»

Сьогодні, 17:38 Переглядів: 474

Результати роботи комісії

Сьогодні, 22 листопада до Кременчука приїхав керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і журналісти запитали його про результати роботи комісії, яка мала розібратися зі скаргами медиків кременчуцької «швидкої».

Нагадаємо, що медики Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги зверталися до нього зі скаргами на те, що їх не влаштовують умови та оплата праці. 

— Ми не просто створили комісію, ми запросили до себе представників швидкої медичної допомоги. З ними поспілкувалися особисто, зробили все, щоб не було цькування, щоб всі ці питання були розглянути об'єктивно. І зараз я можу сказати, що комісія закінчила розглядати всі питання, які задавались. Це були й питання як по зарплаті, так і по іншим справам. Ми по Україні в топ-п’ятірці по зарплатах і це — потужно. Я вважаю, що просто потрібно правильно комунікувати такі речі, щоб своєчасно, не роблячи якогось конфлікту, нормально доводити до наших представників швидкої, — говорить Філіп Пронін.

Що передувало?

У вересні стало відомо, що лікарі та фельдшери Кременчуцької станції швидкої допомоги, яка є підрозділом Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на літо 2023 року отримують найменшу зарплату в Україні. Причому протягом року (з червня 2022 по червень 2023) вона знизилася на 3-5 тис. гривень.

У жовтні медичні працівники Кременчуцької станції швидкої допомоги звернулися до Президента України та міністра охорони здоров'я, вимагаючи прозорості та справедливості оплати праці, гідних умов для роботи та повернення ставок молодшого персоналу. 

Також до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зверталися медичні працівники Станції екстреної медичної допомоги №2 (СЕМД №2, Кременчук), які заявляли про цькування та погрози з боку керівництва Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.


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Автор: Дарія Згура
Теги: керівник Полтавська ОВА швидка допомога Філіп Пронін
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