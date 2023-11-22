«Ми по Україні в топ-п'ятірці по зарплатах», — голова Полтавської ОВА про скарги від працівників кременчуцької «швидкої»

Сьогодні, 22 листопада до Кременчука приїхав керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін і журналісти запитали його про результати роботи комісії, яка мала розібратися зі скаргами медиків кременчуцької «швидкої».
Нагадаємо, що медики Кременчуцької станції екстреної медичної допомоги зверталися до нього зі скаргами на те, що їх не влаштовують умови та оплата праці.
Що передувало?
У вересні стало відомо, що лікарі та фельдшери Кременчуцької станції швидкої допомоги, яка є підрозділом Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на літо 2023 року отримують найменшу зарплату в Україні. Причому протягом року (з червня 2022 по червень 2023) вона знизилася на 3-5 тис. гривень.
У жовтні медичні працівники Кременчуцької станції швидкої допомоги звернулися до Президента України та міністра охорони здоров'я, вимагаючи прозорості та справедливості оплати праці, гідних умов для роботи та повернення ставок молодшого персоналу.
Також до редакції «Кременчуцького Телеграфа» зверталися медичні працівники Станції екстреної медичної допомоги №2 (СЕМД №2, Кременчук), які заявляли про цькування та погрози з боку керівництва Полтавського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
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