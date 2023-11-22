Віктор Крук
Ірина Фаріон на хвилі хайпу, в Україну внесли розбрат під час війни, а є ті, хто цьому радіє
Микола Корецький
Мене запитують, чому я «топлю» за УПЦ? Тому що, УПЦ історично є церквою Київської Русі, нащадками якої ми є. Так сталося, це історія.
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Богдан Лазоренко
Небезпечна благодійність, або що не так з укриттям у другій гімназії?
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота, Освіта

Студенти Національного університету імені Тараса Шевченка відвідали підприємства Ferrexpo

Сьогодні, 17:31 Переглядів: 162 Новини компаній

Майбутні урбаністи досліджували місто зсередини, вивчали історію заснування, занурювались у міський контекст й відвідували цікаві локації.

Студенти географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка цікаво і з користю відвідали Горішні Плавні, де побували на гірничодобувних підприємствах компанії Ferrexpo. Майбутні урбаністи досліджували місто зсередини, вивчали історію заснування, занурювались у міський контекст й відвідували цікаві локації. Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».

Під час перебування у місті студентів супроводжував краєзнавець та екскурсовод із чималим досвідом — Микола Стахів, який на початку екскурсії у корпоративному та краєзнавчому музеї ознайомив їх з основними етапами виробничого процесу на підприємствах Ferrexpo, до складу якої входять Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК. В ігровій та доступній формі студенти дізналися про процеси видобутку залізної руди, її збагачення та отримання концентрату, огрудкування, висушування та випалювання окатків, після чого вони ознайомилися з підприємствами на власні очі, де побачили один із найбільших кар’єрів з видобутку залізної руди, модернізований парк гірничої техніки та сонячну електростанцію, яка функціонує на підприємстві.

Студентка Світлана Гнатюк на оглядовому майданчику кар’єру поділилася своїми враженнями:

«Це неймовірно бачити такий масштаб. Ти розумієш, що Україна — багатогранна, унікальна і може дивувати тебе такими масштабами, які створили люди».

Під час візиту на Єристівський ГЗК, студенти ознайомилися із сучасною операційною залою диспетчерського пункту. Начальник служби гірничотехнічних систем Артем Дудник ознайомив із системами цифрових технологій, які використовуються у виробничому процесі, зокрема з безпілотним автоматизованим парком великовантажної техніки:

«Ferrexpo є першою компанією в Європі, яка повністю автоматизувала гірниче обладнання за допомогою систем штучного інтелекту й автомобілі вантажопідйомністю 220 тонн працюють автономно, але не без втручання людей, операторів цих вантажівок».

Один з гостей, студент 2-го курсу КНУ, Данило Волошин, мав змогу побачити під час екскурсії роботи свого батька:

«Коли я їхав на екскурсію, я очікував, що ми відвідаємо лише кар’єр Полтавського ГЗК, однак тут, на Єристівському, я навіть не розраховував що побачу результати роботи свого батька. Він проєктував цю територію та об’єкти благоустрою на ній, зокрема дерева і габіони. Він також робив сквер у Горішніх Плавнях і мені було цікаво це все побачити».

Студенти із задоволенням ділилися своїми враженнями від проведеного часу та отриманою інформацією, зокрема Марія Химичук відзначила, що місто та підприємства Ferrexpo надихнули її:

«На початку в мене не було жодних сподівань, я просто думала що це звичайне місто, яке будувалося з певною ідеєю, але коли ми навіть автобусом проїхалися по місту, я подивилася на нього з іншої сторони — воно живе, комфортне. І в мене навіть з’явилася думка про те, що я б хотіла тут пожити. Під час нашої екскурсії на підприємства (Полтавський і Єристівський ГЗК) мої очікування були набагато меншими ніж я побачила. В англійській мові є таке слово «breathtaking» і це дійсно захоплює подих, хочеться все більше і більше досліджувати чогось подібного — Горішні Плавні мене надихнули».

А першокурсниця Марія Мороз додала, що «спочатку був страх, що це місто застигло в часі, і залишилося Комсомольськом, але навіть з автобусної екскурсії видно, що місто розвивається».

Гості міста також разом з Ольгою Овчинніковою, директоркою департаменту економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, обговорили питання економічного розвитку міста Горішні Плавні, міських проєктів та інструментів міського розвитку.

Про чудове місто й вражаючу екскурсію киянам ще довго нагадуватимуть сувеніри з логотипом Ferrexpo, які їм вручили на прощання організатори події.

0
Автор: Аліса Котова Фото: Дмитра Купцов
Теги: Ferrexpo Горішні Плавні
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 46 від 16 листопада 2023)

Кременчуцький ТелеграфЪ

Читати номер

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 45 від 9 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 44 від 2 листопада 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 43 від 26 жовтня 2023

Кременчуцький ТелеграфЪ

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх