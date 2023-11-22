Студенти Національного університету імені Тараса Шевченка відвідали підприємства Ferrexpo

Майбутні урбаністи досліджували місто зсередини, вивчали історію заснування, занурювались у міський контекст й відвідували цікаві локації.
Студенти географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка цікаво і з користю відвідали Горішні Плавні, де побували на гірничодобувних підприємствах компанії Ferrexpo. Майбутні урбаністи досліджували місто зсередини, вивчали історію заснування, занурювались у міський контекст й відвідували цікаві локації. Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».
Під час перебування у місті студентів супроводжував краєзнавець та екскурсовод із чималим досвідом — Микола Стахів, який на початку екскурсії у корпоративному та краєзнавчому музеї ознайомив їх з основними етапами виробничого процесу на підприємствах Ferrexpo, до складу якої входять Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК. В ігровій та доступній формі студенти дізналися про процеси видобутку залізної руди, її збагачення та отримання концентрату, огрудкування, висушування та випалювання окатків, після чого вони ознайомилися з підприємствами на власні очі, де побачили один із найбільших кар’єрів з видобутку залізної руди, модернізований парк гірничої техніки та сонячну електростанцію, яка функціонує на підприємстві.
Студентка Світлана Гнатюк на оглядовому майданчику кар’єру поділилася своїми враженнями:
Під час візиту на Єристівський ГЗК, студенти ознайомилися із сучасною операційною залою диспетчерського пункту. Начальник служби гірничотехнічних систем Артем Дудник ознайомив із системами цифрових технологій, які використовуються у виробничому процесі, зокрема з безпілотним автоматизованим парком великовантажної техніки:
Один з гостей, студент 2-го курсу КНУ, Данило Волошин, мав змогу побачити під час екскурсії роботи свого батька:
Студенти із задоволенням ділилися своїми враженнями від проведеного часу та отриманою інформацією, зокрема Марія Химичук відзначила, що місто та підприємства Ferrexpo надихнули її:
А першокурсниця Марія Мороз додала, що «спочатку був страх, що це місто застигло в часі, і залишилося Комсомольськом, але навіть з автобусної екскурсії видно, що місто розвивається».
Гості міста також разом з Ольгою Овчинніковою, директоркою департаменту економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, обговорили питання економічного розвитку міста Горішні Плавні, міських проєктів та інструментів міського розвитку.
Про чудове місто й вражаючу екскурсію киянам ще довго нагадуватимуть сувеніри з логотипом Ferrexpo, які їм вручили на прощання організатори події.
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