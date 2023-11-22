Студенти Національного університету імені Тараса Шевченка відвідали підприємства Ferrexpo

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Студенти географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка цікаво і з користю відвідали Горішні Плавні, де побували на гірничодобувних підприємствах компанії Ferrexpo. Майбутні урбаністи досліджували місто зсередини, вивчали історію заснування, занурювались у міський контекст й відвідували цікаві локації. Про це повідомляє місцевий телеканал «ГОК».

Під час перебування у місті студентів супроводжував краєзнавець та екскурсовод із чималим досвідом — Микола Стахів, який на початку екскурсії у корпоративному та краєзнавчому музеї ознайомив їх з основними етапами виробничого процесу на підприємствах Ferrexpo, до складу якої входять Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК. В ігровій та доступній формі студенти дізналися про процеси видобутку залізної руди, її збагачення та отримання концентрату, огрудкування, висушування та випалювання окатків, після чого вони ознайомилися з підприємствами на власні очі, де побачили один із найбільших кар’єрів з видобутку залізної руди, модернізований парк гірничої техніки та сонячну електростанцію, яка функціонує на підприємстві.

Студентка Світлана Гнатюк на оглядовому майданчику кар’єру поділилася своїми враженнями:

«Це неймовірно бачити такий масштаб. Ти розумієш, що Україна — багатогранна, унікальна і може дивувати тебе такими масштабами, які створили люди».

Під час візиту на Єристівський ГЗК, студенти ознайомилися із сучасною операційною залою диспетчерського пункту. Начальник служби гірничотехнічних систем Артем Дудник ознайомив із системами цифрових технологій, які використовуються у виробничому процесі, зокрема з безпілотним автоматизованим парком великовантажної техніки:

«Ferrexpo є першою компанією в Європі, яка повністю автоматизувала гірниче обладнання за допомогою систем штучного інтелекту й автомобілі вантажопідйомністю 220 тонн працюють автономно, але не без втручання людей, операторів цих вантажівок».

Один з гостей, студент 2-го курсу КНУ, Данило Волошин, мав змогу побачити під час екскурсії роботи свого батька:

«Коли я їхав на екскурсію, я очікував, що ми відвідаємо лише кар’єр Полтавського ГЗК, однак тут, на Єристівському, я навіть не розраховував що побачу результати роботи свого батька. Він проєктував цю територію та об’єкти благоустрою на ній, зокрема дерева і габіони. Він також робив сквер у Горішніх Плавнях і мені було цікаво це все побачити».

Студенти із задоволенням ділилися своїми враженнями від проведеного часу та отриманою інформацією, зокрема Марія Химичук відзначила, що місто та підприємства Ferrexpo надихнули її:

«На початку в мене не було жодних сподівань, я просто думала що це звичайне місто, яке будувалося з певною ідеєю, але коли ми навіть автобусом проїхалися по місту, я подивилася на нього з іншої сторони — воно живе, комфортне. І в мене навіть з’явилася думка про те, що я б хотіла тут пожити. Під час нашої екскурсії на підприємства (Полтавський і Єристівський ГЗК) мої очікування були набагато меншими ніж я побачила. В англійській мові є таке слово «breathtaking» і це дійсно захоплює подих, хочеться все більше і більше досліджувати чогось подібного — Горішні Плавні мене надихнули».

А першокурсниця Марія Мороз додала, що «спочатку був страх, що це місто застигло в часі, і залишилося Комсомольськом, але навіть з автобусної екскурсії видно, що місто розвивається».

Гості міста також разом з Ольгою Овчинніковою, директоркою департаменту економічного розвитку та ресурсів виконавчого комітету Горішньоплавнівської міської ради, обговорили питання економічного розвитку міста Горішні Плавні, міських проєктів та інструментів міського розвитку.

Про чудове місто й вражаючу екскурсію киянам ще довго нагадуватимуть сувеніри з логотипом Ferrexpo, які їм вручили на прощання організатори події.