Очільник Полтавської ОВА: у заяві НАЗК — понад 8 припущень стосовно конфлікту інтересів

Сьогодні, 17:22 Переглядів: 0

На сьогодні протокол про адмінпорушення не направлено до жодних інстанцій

Національне агентство з питань запобігання корупції у своїй заяві про адміністративне правопорушення очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна зробило понад 8 припущень стосовно неповідомлення про реальний конфлікт інтересів.

Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 22 листопада під час візиту до Кременчука.

— Вважаю, що це потенційний протокол, він незрозуміло для мене чому був взагалі оприлюднений, тому що він ще не складений, не підписаний, у мене немає інформації стосовно його направлення, — сказав очільник ПОВА.

Він додав, що як такого протоколу і не було — «була оприлюднена просто інформація».

Що передувало?

10 листопада НАЗК викликало голову Полтавської ОВА для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення. Правопорушення стосувалося «неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів».

У відповідь на заяву НАЗК Філіп Пронін сказав, що ознак корупційного правопорушення у нього, як державного службовця не було і додав, що вважає повідомлення агентства «абсолютно безпідставними й такими, які потребують спростування з їхнього боку».