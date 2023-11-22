Очільник Полтавської ОВА: у заяві НАЗК — понад 8 припущень стосовно конфлікту інтересів

Національне агентство з питань запобігання корупції у своїй заяві про адміністративне правопорушення очільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна зробило понад 8 припущень стосовно неповідомлення про реальний конфлікт інтересів.
Про це заявив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін 22 листопада під час візиту до Кременчука.
Він додав, що як такого протоколу і не було — «була оприлюднена просто інформація».
10 листопада НАЗК викликало голову Полтавської ОВА для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення. Правопорушення стосувалося «неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів».
У відповідь на заяву НАЗК Філіп Пронін сказав, що ознак корупційного правопорушення у нього, як державного службовця не було і додав, що вважає повідомлення агентства «абсолютно безпідставними й такими, які потребують спростування з їхнього боку».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.