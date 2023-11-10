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«Заяви НАЗК вважаю абсолютно безпідставними і такими, які потребують спростування» - Пронін

Сьогодні, 20:54 Переглядів: 227

 

Начальник Полтавського ОВА заявив, що завжди дотримується вимог чинного законодавства

Через декілька годин після повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про викликання голову Полтавської ОВА Філіпа Проніна для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення він надав відповідь на цю інформацію у своєму Телеграм-каналі.

- Надаю свій коментар щодо повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції.

Упевнено заявляю, що ознаки корупційного правопорушення в моїх діях як державного службовця відсутні. Я завжди дотримуюсь вимог чинного законодавства. Заяви НАЗК вважаю абсолютно безпідставними і такими, які потребують спростування з їхнього боку.

Наголошую, що жодних протоколів НАЗК не складено, тому що такі документи складаються лише за фактом відповідного порушення. Мною таких порушень здійснено не було, - написав Філіп Пронін.

Нагадаємо, НАЗК 10 листопада повідомило, що викликає голову Полтавської ОВА для ознайомлення з протоколом про адмінпорушення. Правопорушення стосується «неповідомлення про реальний конфлікт інтересів, вчинення дій або прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів». 

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Автор: Віктор Крук
Теги: Полтавська ОВА Пронін НАЗК
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