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Кременчук, Здоров'я, Гроші

На оплату електромонтажних робіт у лікарні «Кременчуцька» виділять 150 тисяч гривень

Сьогодні, 21:15 Переглядів: 122

 

Депутати ухвалили рішення

Зі стабілізаційного фонду Кременчуцької громади кошти виділять 150 736 грн 63 коп. на оплату робіт із реконструкції внутрішніх мереж електропостачання для збільшення потужності та заміни резервного джерела живлення лікарні «Кременчуцька» на вул. Лікаря Парнети.

Відповідне рішення виконкому депутати Кременчуцької міської ради затвердили під час п'ятого пленарного засідання позачергової XXII сесії 10 листопада.

Раніше ми писали про виділення 718 197 грн 34 коп. для цієї лікарні на ремонтно-монтажні роботи.

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Автор: Володимир Дмитренко Джерело фото: Альона Душенко
Теги: лікарні виконком сесія Кременчуцька міська рада лікарня Кременчуцька за бюджетні кошти ремонт генератор реконструкція
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