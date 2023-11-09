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Кременчук, Здоров'я, Гроші

Лікарні «Кременчуцька» виділять понад 700 тисяч гривень на ремонти та обладнання

Сьогодні, 14:37 Переглядів: 176

 

На ці гроші хочуть полагодити вимощення, покрівлю та систему киснепостачання

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 718 197 грн 34 коп. для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на ремонтно-монтажні роботи.

Відповідні рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 9 листопада.

  • 41 530 грн 74 коп. — на ремонт вимощення частини основного корпусу, щоб під час опадів вода не затікала у підвальні приміщення.
  • 580 527 грн 60 коп. — на капітальний ремонт частини покрівлі будівлі інфекційного відділення на просп. Лесі Українки.
  • 96 139 грн — на ремонт і монтаж системи киснепостачання терапевтичного відділення з ліжками для учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Тепер за це мають проголосувати депутати Кременчуцької міської ради під час п’ятого пленарного засідання позачергової XXII сесії 10 листопада.

Нагадаємо, третього листопада лікарня «Кременчуцька» отримала медичне обладнання та інструментарій як благодійну допомогу.

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Автор: Володимир Дмитренко Фото: Катерина Турубара
Теги: виконком Кременчуцька міська рада за бюджетні кошти лікарні ремонт кисень лікарня Кременчуцька стабфонд
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