Лікарні «Кременчуцька» виділять понад 700 тисяч гривень на ремонти та обладнання

Зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади виділять 718 197 грн 34 коп. для лікарні інтенсивного лікування «Кременчуцька» на ремонтно-монтажні роботи.
Відповідні рішення ухвалив виконком Кременчуцької міської ради на засіданні 9 листопада.
Тепер за це мають проголосувати депутати Кременчуцької міської ради під час п’ятого пленарного засідання позачергової XXII сесії 10 листопада.
Нагадаємо, третього листопада лікарня «Кременчуцька» отримала медичне обладнання та інструментарій як благодійну допомогу.
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