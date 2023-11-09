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Чиновники Кременчука не отримуватимуть премії та надбавки

Сьогодні, 14:31 Переглядів: 383 Коментарів: 1

 

Урізання бюджету може вплинути на вмотивованість кадрів працювати

Чиновники виконавчого комітету Кременчука отримуватимуть зарплати без премій і надбавок — це 6-7 тис. грн. Такі зміни пов’язані з вилученням «військового» ПДФО з місцевого бюджету.

Про це повідомив очільник Кременчуцької громади Віталій Малецький на засіданні виконкому 9 листопада.

— Ми змушені будемо зняти надбавки, окрім обов’язкових — це надбавка за вислугу років та надбавка за ранг і зняти премії та все інше, — сказав Віталій Малецький.

Він додав, що урізання бюджету може вплинути на вмотивованість кадрів у бажанні працювати в органі місцевого самоврядування. За його словами, «молодь, яка приходила працювати, яка працювала, вона не піде працювати за 7-6 тисяч гривень на державну службу»

Додамо, що на сьогодні зарплати деяких заступників міського голови сягають майже 100 тисяч гривень. За даними медіацентру «Медіадоказ», за 7 місяців роботи голови Кременчука та його віцемерів, загальна сума зарплати склала 3 млн 399 тис. грн. 

Як раніше розповідала керівниця апарату Кременчуцької районної військової адміністрації Таміла Самбур, зарплати чиновників складаються з посадового окладу, надбавок за ранг та вислугу років.

Крім цих є ще стимулюючи складові зарплати — премії та надбавки. Ці складові не мають обмежень — в органах місцевого самоврядування самі встановлюють їх розміри. Відповідні рішення готують фінансові управління виконкомів та депутати міської чи селищної ради затверджують їх під час ухвалення бюджету на поточний рік.

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Автор: Вероніка Білодід
Теги: премії чиновники
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Коментарі: 1

690
Andron777:
Сьогодні, 15:24

Так основна маса простих людей і отримують такі зарплати і не кричать, що їх треба мотивувати. Зараз війна, мотивувати треба воїнів які боронять рідну землю.


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