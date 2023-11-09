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Рада затвердила держбюджет України на 2024 рік — половина видатків піде на оборону та безпеку

Сьогодні, 14:17 Переглядів: 145

 

Дефіцит державного бюджету складатиме 1,57 трлн грн

Верховна Рада України схвалила у другому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2024 рік (№ 1000). За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів.

Згідно з проєктом документа, доходи бюджету України складатимуть 1,768 трлн грн, а видатки — 3,35 трлн грн. Таким чином дефіцит державного бюджету на 2024 рік складатиме 1,57 трлн грн.

Як заявляв раніше міністр фінансів України Сергій Марченко, без подальшої фінансової підтримки з боку союзників Україні у 2024 році загрожує бюджетна «діра» розміром 29 мільярдів доларів США.

Зовнішні запозичення наступного року передбачені на рівні $41 млрд.

Прогноз реального зростання ВВП наступного року складає 4,6%. Рівень інфляції до бюджету закладений у 9,7%. Також в проєкті держбюджету закладено середній курс гривні щодо долара США — 40,7 грн/долар.

На протидію військовій агресії РФ у наступному році передбачені видатки на рівні $41 млрд. Росія запланувала військові витрати наступного року на рівні $115 млрд.

Про основні параметри держбюджету-2024 у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

— Дякуємо парламентарям за підтримку та конструктивну позицію. В бюджеті чітко розставлені пріоритети. Всі наші внутрішні ресурси підуть на те, щоб вистояти та перемогти ворога. Практично 50% наших видатків — на оборону та безпеку України. Буде ще більше зброї та техніки, більше дронів, боєприпасів, ракет. Кожна гривня платників податків піде на армію.

У бюджеті закладена індексація пенсій, а також зростання мінімальної зарплати. Видатки на освіту зростуть на понад 20 млрд грн. Видатки на медицину зростуть на понад 20 млрд грн. Кошти на програму підтримки ветеранів збільшуємо вдвічі. Для підтримки бізнесу передбачаємо понад 40 млрд грн. Це все те, що робить нас сильнішими та веде до перемоги, — написав голова уряду.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада бюджет Держбюджет оборона уряд видатки
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