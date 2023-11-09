Рада затвердила держбюджет України на 2024 рік — половина видатків піде на оборону та безпеку

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Верховна Рада України схвалила у другому читанні проєкт закону про державний бюджет України на 2024 рік (№ 1000). За відповідне рішення проголосували 276 народних депутатів.

Згідно з проєктом документа, доходи бюджету України складатимуть 1,768 трлн грн, а видатки — 3,35 трлн грн. Таким чином дефіцит державного бюджету на 2024 рік складатиме 1,57 трлн грн.

Як заявляв раніше міністр фінансів України Сергій Марченко, без подальшої фінансової підтримки з боку союзників Україні у 2024 році загрожує бюджетна «діра» розміром 29 мільярдів доларів США.

Зовнішні запозичення наступного року передбачені на рівні $41 млрд.

Прогноз реального зростання ВВП наступного року складає 4,6%. Рівень інфляції до бюджету закладений у 9,7%. Також в проєкті держбюджету закладено середній курс гривні щодо долара США — 40,7 грн/долар.

На протидію військовій агресії РФ у наступному році передбачені видатки на рівні $41 млрд. Росія запланувала військові витрати наступного року на рівні $115 млрд.

Про основні параметри держбюджету-2024 у своєму телеграм-каналі написав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.