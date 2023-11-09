Військовим спростять оформлення статусу УБД — у Верховній Раді ухвалили законопроєкт

Сьогодні, 14:04 Переглядів: 183

Після набрання чинності прийнятим законопроєктом, військовослужбовцям буде не потрібно збирати усі документи для отримання статусу учасника бойових дій

Верховна Рада України прийняла в другому читанні законопроєкт № 9141, який спрощує процедуру присвоєння статусу ветерана. Тепер військовослужбовець чи ветеран війни може не збирати усі документи для отримання такого статусу — це за нього це може зробити держава.

Про це заявив народний депутат, заступник Голови Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки й один з авторів цього законопроєкту Єгор Чернєв — повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України.

— Навіть після півтора року в умовах повномасштабного вторгнення та загалом дев’ятий рік війни питання отримання статусу ветерана все одно залишалося досить складним, адже для цього доводилося самому військовослужбовцю або військовій частині збирати документи, які, власне, у держави є. Прийнятим Законом ми спрощуємо процедуру, і вже не військовий має бігати з папірцями й доводити своє право на отримання статусу учасника бойових дій, а держава, що має всі дані про цього бійця, повинна автоматично надавати такий статус, — пояснив парламентарій.

У законопроєкті № 9141, доповнена стаття 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», що визначає осіб, які належать до учасників бойових дій.

У цьому доповненні йдеться, що під час прийняття рішення про надання статусу учасника бойових дій комісія з питань розгляду матеріалів про визнання УБД, яка утворюється Мінветеранів, може витребувати у відповідних органів необхідні документи для надання статусу.

Таке витребування проводиться, якщо необхідні документи не були подані на розгляд комісії самою особою, щодо якої приймається рішення, та за заявою цієї особи.

На такий запит відповідальний орган зобов’язаний надати відповідь комісії не пізніше, ніж через 30 діб.

Необхідність спрощення процедури отримання статусу учасника бойових дій викликана тим, що станом на сьогодні понад 1 млн військових брали участь у бойових діях, але статус УБД змогли отримати лише 15% з них через складну та бюрократичну процедуру оформлення. Про це говорили депутати під час обговорення цього питання у сесійній залі.

Для набрання чинності цим законом його має підписати Президент України.

Народні депутати від Кременчука голосували за цей законопроєкт по різному. Якщо Юрій Шаповалов його підтримав, то Олексій Мовчан був відсутній під час голосування. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

Нагадаємо, учора Верховна Рада ухвалила законопроєкт № 10037 який спрямовує «військовий» ПДФО з місцевих бюджетів до державного. Кошти «військового» ПДФО та дорожнього фонду спрямують на власне виробництво зброї та боєприпасів в Україні, щоб менше залежати від допомоги союзників. За цей законопроєкт не голосували обидва народні депутати з Кременчука.

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