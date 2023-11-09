Обидва нардепи від Кременчука не голосували за закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів

Ухвалений законопроєкт № 10037, який спрямовує «військовий» ПДФО з місцевих бюджетів до державного, дає поштовх власному виробництву зброї та боєприпасів, заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа — передає пресслужба Апарату Верховної Ради України. За її словами, так депутати Верховної Ради продемонстрували, що розуміють важливість для України розвивати власне виробництво зброї та боєприпасів, щоб більше покладатися на власні сили й менше залежати від допомоги союзників.
За її словами, друга частина цього закону стосується 96 млрд грн, які є так званим військовим ПДФО.
Вона додала, що ще 10% «військового» ПДФО буде повертатися безпосередньо до бойових бригад, які перебувають на фронті й використовуватимуть ці кошти для власних поточних витрат.
Нагадаємо, що місцеві громади виступали проти прийняття цього законопроєкту, наголошуючи, що втратять у 2024 році приблизно 65 млрд грн. Зокрема Кременчук може втратити у 2023 році близько 200 млн грн, а наступного року — вчетверо більше.
17 жовтня Верховна Рада України не прийняла у другому читанні цей законопроєкт. За його ухвалення тоді проголосували лише 223 депутати — для прийняття не вистачило 3-х голосів.
Обидва нардепи від Кременчука 17 жовтня не підтримали цей законопроєкт. Його тоді відправили на повторне друге читання. Учора вони так само не голосували за цей законопроєкт. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан були відсутні під час голосування.
Зазначимо, що ПДФО є головним джерелом доходів місцевих бюджетів. Зібраний на території громади ПДФО наразі розподіляється між бюджетами у такій пропорції:
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