Обидва нардепи від Кременчука не голосували за закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів

Сьогодні, 10:26 Переглядів: 245

Ухвалений законопроєкт № 10037, який спрямовує «військовий» ПДФО з місцевих бюджетів до державного, дає поштовх власному виробництву зброї та боєприпасів, заявила голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа — передає пресслужба Апарату Верховної Ради України. За її словами, так депутати Верховної Ради продемонстрували, що розуміють важливість для України розвивати власне виробництво зброї та боєприпасів, щоб більше покладатися на власні сили й менше залежати від допомоги союзників.

— Закон № 10037 , який спрямовує додаткові 192 млрд грн до загального й спеціального фонду державного бюджету для використання на потреби оборони, сьогодні був підтриманий. Він складається фактично з двох частин. У першій ідеться, що доходи дорожнього фонду направляються не на будівництво чи обслуговування доріг, а спрямовуються до загального фонду державного бюджету на потреби оборони, передовсім на зарплати військовослужбовцям, — пояснила парламентарка.

За її словами, друга частина цього закону стосується 96 млрд грн, які є так званим військовим ПДФО.

— Ці кошти спрямовуються до спеціального фонду різних Міністерств. 45% — на Міністерство стратегічної промисловості, ці гроші використовуватимуть на розгортання виробництва зброї та боєприпасів. Ще 45% — на програму закупівлі та виробництва в Україні дронів для Міністерства цифрової трансформації, — нагадала Роксолана Підласа.

Вона додала, що ще 10% «військового» ПДФО буде повертатися безпосередньо до бойових бригад, які перебувають на фронті й використовуватимуть ці кошти для власних поточних витрат.

Нагадаємо, що місцеві громади виступали проти прийняття цього законопроєкту, наголошуючи, що втратять у 2024 році приблизно 65 млрд грн. Зокрема Кременчук може втратити у 2023 році близько 200 млн грн, а наступного року — вчетверо більше.

17 жовтня Верховна Рада України не прийняла у другому читанні цей законопроєкт. За його ухвалення тоді проголосували лише 223 депутати — для прийняття не вистачило 3-х голосів.

Обидва нардепи від Кременчука 17 жовтня не підтримали цей законопроєкт. Його тоді відправили на повторне друге читання. Учора вони так само не голосували за цей законопроєкт. Про це повідомляється на сайті Верховної Ради — Юрій Шаповалов та Олексій Мовчан були відсутні під час голосування.

Зазначимо, що ПДФО є головним джерелом доходів місцевих бюджетів. Зібраний на території громади ПДФО наразі розподіляється між бюджетами у такій пропорції:

21% — держаний бюджет (взагалі то Бюджетним кодексом встановлено 25%, але як виключення для підтримки місцевого самоврядування у 2022-2023 рр. застосовується знижений на 4% норматив);

64% — бюджети сільських, селищних, міських територіальних громад (60% у Бюджетному кодексі +4% у 2022-2023 рр.);

15% — обласні бюджети.

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