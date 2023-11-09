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Надзвичайні новини

На Лубенщині водій збив 61-річну пішоходку

Сьогодні, 10:41 Переглядів: 123

 

Жінку доставили у лікарню

8 листопада близько 16.50 на вулиці Стовповій в селі Яблуневе Оржицької тергромади Лубенського району 77-річний водій на автомобілі ЗАЗ Sens наїхав на пішоходку. Про це поінформував Лубенський райвідділ поліції.

Унаслідок ДТП 61-річна жінка отримала травми. Її доставили у Лубенську лікарню.

За цим фактом слідчі поліції Оржиччини вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює обставини та причини ДТП.

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Автор: Катерина Турубара Джерело фото: Нацполіція Полтавщини
Теги: ДТП пішохідка травми Лубенський район
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