На Кременчуччині згоріло майже 600 тонн соломи та сіна

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8 листопада на Кременчуччині згоріло 580 тонн соломи. Про це сповістила пресслужба ДСНС Полтавщини.

О 5.30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу, що виникла в складській споруді на вулиці Центральній в селі Пустовійтове Кременчуцького району.

У зв’язку з сильним задимленням рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання. Вони локалізували займання о 7.52, а о 13.30 — ліквідували. Травмованих та загиблих немає.

Вогонь знищив 580 т соломи та 17 т сіна, пошкодив 1600 кв. м покрівлі та перекриття. Але вогнеборці врятували складську споруду від повного знищення полум’ям.

До гасіння залучалися 19 працівників та 4 одиниці техніки ДСНС, а також Глобинська місцева пожежна охорона, 2 одиниці пристосованої техніки місцевого підприємства. Причина пожежі встановлюється.