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Верховна Рада надала відстрочку від мобілізації ще одній категорії чоловіків

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 193

 

Відповідна норма міститься у законопроєкті про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення повноважень суб’єктів забезпечення цивільного захисту

Учора, 8 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт № 9274. Серед іншого цей законопроєкт передбачає розширення категорії громадян, які можуть отримати відстрочку від призову під час мобілізації.

Згідно з документом, право на відстрочку тепер отримають працівники органів та підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій — відповідне доповнення внесено до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», яка визначає право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Крім того, законопроєктом визначаються завдання єдиної державної системи цивільного захисту в особливий та відбудовний періоди.

Цей документ підтримали 269 народних депутатів. Він набуде чинності після підписання Президентом України.

Нагадаємо, що влітку минулого року Верховна Рада надала відстрочку від мобілізації науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам. При цьому Володимир Зеленський досі не підписав цей законопроєкт.

Також варто зазначити, що парламент вчора, 8 листопада, продовжив воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада законопроєкт мобілізація відстрочка призов ДСНС
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