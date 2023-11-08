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Кременчук, Війна

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану та проведення загальної мобілізації

Сьогодні, 13:36 Переглядів: 1

 З початку повномасштабної війни це вже девʼяте голосування парламенту за воєнний стан та загальну мобілізацію

Верховна Рада України ухвалила рішення про продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації. Це було вже девʼяте голосування парламенту за введення чи продовження воєнного стану з початку повномасштабної війни.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні продовжені ще на 90 днів — до 14 лютого 2024 року.

Це рішення набуде чинності з 16-го листопада 2023 року. За нього проголосували 329 депутатів, «проти» ніхто не голосував, а 19 депутатів взагалі не голосували.

Попереднє рішення про продовження воєнного стану було ухвалене 18 серпня. Відповідно до нього, загальна мобілізація та воєнний стан мали тривати до 15 листопада 2023 року.

Президент України 17 серпня підписав закон № 9533 про продовження воєнного стану, а також закон № 9532 про продовження терміну проведення загальної мобілізації.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Верховна Рада воєнний стан мобілізація
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