На Полтавщині зафіксували чергові температурні рекорди

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Попередній максимум фіксували аж у 1967 році

На Полтавщині зафіксували чергові температурні рекорди. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

4 листопада температура повітря в Полтаві підвищилася до +16,1°C, перевищивши 1,3°C попередній добовий максимум за цей день, зафіксований в 1967 році.

Добові максимуми перевищені також на метеостанціях Лубни (+16,4°C) та Веселий Поділ (+16,5°C).

Раніше ми писали, що цьогорічний жовтень на Полтавщині видався на 2-3°C теплішим за кліматичну норму та багатим на температурні рекорди.