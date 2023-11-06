Синоптики повідомили про гідрометеорологічні рекорди жовтня на Полтавщині

Цьогорічний жовтень на Полтавщині видався на 2-3°C теплішим за кліматичну норму та багатим на температурні рекорди.
Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.
21 жовтня на півдні області метеостанція Кобеляки зафіксувала температуру повітря 26,3°C, що перевищило попередній добовий максимум на 5°C (у 2021 році відмічалося 18,6°C).
30 жовтня фіксували таку температуру повітря по метеостанціях області:
31 жовтня також були перевищені температурні максимуми по всіх метеостанціях області:
25 жовтня на метеостанції Лубни випала найбільша кількість опадів по Україні — 46 мм, що близько до місячної норми.
Нагадаємо, обласний гідрометцентр представив для Полтавщини коротку кліматичну характеристику листопада.
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