Синоптики повідомили про гідрометеорологічні рекорди жовтня на Полтавщині

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Чотири метеостанції фіксували рекордні позначки температури повітря та кількості опадів

Цьогорічний жовтень на Полтавщині видався на 2-3°C теплішим за кліматичну норму та багатим на температурні рекорди.

Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Температура повітря

21 жовтня на півдні області метеостанція Кобеляки зафіксувала температуру повітря 26,3°C, що перевищило попередній добовий максимум на 5°C (у 2021 році відмічалося 18,6°C).

30 жовтня фіксували таку температуру повітря по метеостанціях області:

метеостанція Полтава — 19,0°C (попередній добовий максимум 18,2°C був в 1960 році);

метеостанція Веселий Поділ — 20,1°C (18,7°C в 1980 році);

метеостанція Лубни — 19,9°C (19,6°C у 2013 році);

метеостанція Кобеляки — 20,1°C (19,0°C в 1976 році).

31 жовтня також були перевищені температурні максимуми по всіх метеостанціях області:

метеостанція Полтава — 18,0°C (18,0°C був в 1967 році);

метеостанція Веселий Поділ — 20,2°C (18,7° в 1967 році);

метеостанція Лубни — 19,9°C (18,2°C в 1967 році);

метеостанція Кобеляки — 19,1°C (18,8°C в 1956 році).

Опади

25 жовтня на метеостанції Лубни випала найбільша кількість опадів по Україні — 46 мм, що близько до місячної норми.

Нагадаємо, обласний гідрометцентр представив для Полтавщини коротку кліматичну характеристику листопада.