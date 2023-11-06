У Соснівці на Полтавщині сталася смертельна ДТП

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Вчора, 5 листопада, близько 15.00, неподалік села Соснівка Миргородського району у лісовому масиві сталася смертельна ДТП. Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Полтавській області.

За попередньою інформацією слідства, під час руху у лісі мотоцикл КТМ, яким керував 28-річний чоловік зіткнувся з деревом.

Внаслідок ДТП водій мотоцикла загинув на місці.

За цим фактом поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.