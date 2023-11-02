Обласний гідрометцентр представив для Полтавщини коротку кліматичну характеристику листопада

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 281

Яку середню температуру повітря очікувати, та скільки в області може випасти оопадів

Цьогорічний листопад на Полтавщині прогнозується з середньою місячною температурою повітря +3,1°C, що близько до норми.

Про це повідомили у Полтавському обласному центрі з гідрометеорології.

Середня місячна температура повітря по Полтавщині в листопаді складає +1,7…+2,4°C.

Абсолютний мінімум температури становить -20,5…-22°C, абсолютний максимум — +18,6…26,6°C.

— Листопад — перехідний місяць від осені до зими. Пора передзим’я починається після стійкого переходу середньої добової температури через +5° у бік зниження — в нашому регіоні це перша декада листопада, — зазначають гідрометеорологи.

Місячна кількість опадів передбачається 28 мм, що дещо нижче (70%) за норму. А середня місячна кількість опадів у листопаді — 36-45 мм.

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