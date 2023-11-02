Ліцеїст з Кременчука представив Україну на науково-технологічній виставці у Бразилії

Сьогодні, 11:31 Переглядів: 207

МАНівець, учень 11 класу Кременчуцького ліцею №4 «Кремінь» Богдан Саленко (на фото у футболці з жовтими рукавами) представляв Україну на міжнародній науково-технологічній виставці-ярмарку Mostratec, яка понад 45 років збирає у Бразилії сотні молодих науковців зі всього світу. Про це повідомляється на сторінці ліцею №4 у фейсбуці.

На найпрестижнішій виставці Південної Америки, яка приваблює близько 40 тисяч відвідувачів, Богдан презентував проєкт про новий спосіб діагностувати неконтрастні осколки у тілі поранених. Тільки двоє юних науковців-дослідників цьогоріч представляли Україну в бразильському Нову-Амбургу. Богдан Мінко з Харкова приїхав з екологічним проєктом — створення їстівного упакування на основі полісахаридів.

Хлопців супроводжувала в цій мандрівці завідувачка відділу міжнародних зв'язків Національного центру Малої академії наук України Яна Чейшвілі.

Богдан Саленко — переможець багатьох міських і обласних конкурсів та олімпіад, він срібний призер ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт у секції «Науково-технічна творчість та винахідництво», золотий медаліст міжнародного інноваційного конкурсу INOVA 2023, що проходив у вересні 2023 року у Хорватії.

Знову на честь Кременчука на міжнародній інтелектуальній арені звучить гімн України! Слова вдячності Богдану, який натхненно популяризує українську науку у світі, – йдеться у повідомленні.